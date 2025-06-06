Два уголовных дела против активиста из Нижнего Тагила Дмитрия Черепкова за повторную дискредитацию ВС РФ могут быть прекращены

Два уголовных дела в отношении Дмитрия Черепкова, возбуждённые по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ (повторная дискредитация использования Вооружённых сил России), возможно, прекращены следователем. Об этом АН «Между строк» сообщил его адвокат Роман Качанов.

«По имеющейся информации, оба дела прекращены следователем после их возвращения из суда. Но мне до сих пор никто не прислал об этом уведомление. Дел было два, по нескольким эпизодам», — пояснил АН «Между строк» Роман Качанов.

Напомним, летом прошлого года Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила вернул эти дела на доследование. На сайте суда была размещена информация о том, что обвинительное заключение было составлено с нарушением требований Кодекса.

Редакция АН «Между строк» обратилась за комментарием в пресс-группу МУ МВД «Нижнетагильское».

В апреле 2023 года Тагилстроевский районный суд оштрафовал Дмитрия Черепкова на 35 тысяч рублей по статье о дискредитации ВС РФ (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП). В июле, по данным АН «Между строк», в отношении тагильчанина было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ (повторная дискредитация использования Вооружённых сил России). В ноябре того же года мужчина рассказал редакции, что следователи СК по Тагилстроевскому району Нижнего Тагила хотят поместить его в психиатрическую больницу для проведения стационарной судебно-психиатрической экспертизы. Когда завершилось предварительное следствие по делу, 1 марта 2024 года года на мужчину возбудили ещё два дела по той же статье. Следователи нашли новые комментарии в соцсетях, связанные с критикой власти и действий российской армии. После возбуждения дел в квартире Черепкова снова провели обыск. 12 апреля 2024 года появилась информация, что в отношении него возбудили ещё три дела. В начале мая в Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила поступило новое уголовное дело по ч. 1 ст. 280.3 УК (повторная дискредитация использования Вооружённых сил России), в котором было пять эпизодов.