В Нижнем Тагиле завершилось предварительное следствие по делу активиста Дмитрия Черепкова о повторной дискредитации армии 

В Нижнем Тагиле завершилось предварительное следствие по уголовному делу о повторной дискредитации использования Вооружённых сил России (ч. 1 ст. 280.3 УК ) в отношении активиста Дмитрия Черепкова. Об этом сообщил СМИ его адвокат Роман Качанов.

Напомним, в апреле 2023 года Тагилстроевский районный суд оштрафовал Дмитрия Черепкова на 35 тысяч рублей по статье о дискредитации ВС РФ (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП). В июле прошлого года, по данным АН «Между строк», в отношении тагильчанина было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ (повторная дискредитация использования Вооружённых сил России). В ноября того же года мужчина рассказал редакции о том, что следователи СК по Тагилстроевскому району Нижнего Тагила хотят поместить его в психиатрическую больницу для проведения стационарной судебно-психиатрической экспертизы.

Сейчас Черепков находится под подпиской о невыезде. После утверждения дела прокурором его передадут для рассмотрения в Тагилстроевский районный суд для рассмотрения по существу.