Активиста из Нижнего Тагила Дмитрия Черепкова хотят отправить в психиатрическую больницу в рамках уголовного дела о повторной дискредитации ВС РФ

Следователи СК по Тагилстроевскому району Нижнего Тагила хотят поместить активиста Дмитрия Черепкова в психиатрическую больницу для проведения стационарной судебно-психиатрической экспертизы. Об этом АН «Между строк» рассказал сам Дмитрий.

Напомним, в апреле этого года Тагилстроевский районный суд оштрафовал Дмитрия Черепкова на 35 тысяч рублей по статье о дискредитации ВС РФ (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП). В июле, по данным АН «Между строк», в отношении тагильчанина было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ (повторная дискредитация использования Вооружённых сил России).

По словам Черепкова, причиной возбуждения в отношении него уголовного дела стал комментарий в паблике во «ВКонтакте», который сам он считает вполне корректным.

«После того как меня оштрафовал суд, я написал последний, прощальный комментарий в паблике во “ВКонтакте”. Я никого не оскорблял, никого не дискредитировал! Но мои слова признали экстремизмом. Летом в мою квартиру приезжали полицейские, у меня учинили обыск, изъяли ноутбук, планшетник, смартфон, жёсткий диск и две флешки», — рассказал АН «Между строк» Дмитрий.

В сентябре этого года Тагилстроевский районный суд по ходатайству следствия постановил госпитализировать Дмитрия в психиатрический стационар для проведения судебно-психиатрической экспертизы. Мужчина считает, что не сможет там находиться, так как имеет проблемы со здоровьем.

«Был суд, на нём постановили поместить меня против воли в психбольницу в Екатеринбург. У меня серьёзные проблемы со здоровьем, больные почки. Я обо всём этом сказал суду, но решение осталось неизменным. Я не смогу находиться три недели в одной палате вместе с уголовниками. Сегодня мне позвонил следователь, сказал, что я обязан пройти обследование на предмет туберкулёза, я наотрез отказался, он сказал, что меня в наручниках потащат силой. Как мне этого избежать? Повторяю, меня всё это время мурыжат просто за вполне корректный комментарий во “ВКонтакте”. Если меня положат в психушку, я не смогу там ни спать, ни ходить в туалет, я там сойду с ума! Если меня туда всё же привезут, то я буду жаловаться во все инстанции и объявлю голодовку. Я не знаю, как ещё привлечь внимание к своей проблеме», — рассказал редакции Дмитрий.

По словам Черепкова, назначенный ему бесплатный адвокат не предложила никаких альтернативных методов защиты, общается она крайне неохотно и формально.

«Амбулаторная судебно-психиатрическая экспертиза рекомендовала провести экспертизу в условиях стационара, поэтому мы вынуждены её назначить, чтобы эксперты оценили его состояние. По её результатам будет решён вопрос о направлении дела в суд либо в общем порядке для рассмотрения по существу, либо с применением мер принудительного медицинского характера», — пояснили АН «Между строк» в следственном отделе СК по Тагилстроевскому району.

Санкции данной статьи предусматривают штраф от 100 до 300 тысяч рублей, принудительные работы на срок до 3 лет, арест от 4 до 6 месяцев либо лишение свободы на срок до 3 лет.