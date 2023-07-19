В Нижнем Тагиле на активиста Дмитрия Черепкова завели уголовное дело за повторную дискредитацию ВС РФ

По данным АН «Между строк», в отношении 39-летнего тагильчанина Дмитрия Черепкова возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 280.3 УК (повторная дискредитация использования Вооружённых сил России). По информации Telegram-канала Astra, поводом для уголовного преследования стал комментарий, который мужчина оставил в одном из сообществ во «ВКонтакте».

Также приводится мнение эксперта «Уральского судебного экспертного центра», который проанализировал комментарий интернет-активиста и пришёл к выводу, что в его высказывании содержится «убеждение адресата в негативном характере целей использования ВС РФ, то есть их дискредитация».

Напомним, в апреле 2023 года Тагилстроевский районный суд оштрафовал Дмитрия Черепкова на 35 тысяч рублей по статье о дискредитации ВС РФ (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП). По версии СМИ, сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

На момент публикации в следственном отделе по Тагилстроевскому району СКР АН «Между строк» подтвердить информацию не удалось.