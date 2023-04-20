В Нижнем Тагиле активиста Дмитрия Черепкова оштрафовали по статье о дискредитации ВС РФ на 35 тысяч рублей

В Нижнем Тагиле 18 апреля Тагилстроевский районный суд города оштрафовал местного активиста Дмитрия Черепкова на 35 тысяч рублей по статье о дискредитации ВС РФ (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ). Информацию АН «Между строк» подтвердил сам Дмитрий.

Напомним, что административный протокол был составлен за комментарии в соцсетях, где Черепков выступал с критикой власти и действий российской армии. Среди тагильских интернет-пользователей мужчина известен как активный борец за благоустройство города и критик местной власти.

«Впаяли 35 тысяч рублей штрафа! Придётся на 15 суток садиться за комментарии... Вот так», — рассказал АН «Между строк» Дмитрий Черепков после вынесения постановления.

Мужчина пояснил, что последние 2 года не работает по состоянию здоровья, при этом не получает ни пенсии, ни пособий. Поэтому оплачивать штраф ему нечем и, скорее всего, его арестуют за неуплату на 15 суток. Примечательно, что спустя сутки после вынесения постановления в отношении Черепкова его страница в социальной сети «ВКонтакте» была заблокирована.

Напомним, что закон об уголовном наказании, крупных штрафах за фейки о действиях ВС РФ, а также за призывы к санкциям и действия по дискредитации российской армии 4 марта 2022 года подписал президент России Владимир Путин. За первый год действия закона о дискредитации ВС РФ по статье 20.3.3 КоАП РФ в Свердловской области было составлено 147 протоколов и вынесено штрафов на 4 млн 393 тысячи рублей. Об этом 29 марта 2023 года на 19-м заседании Законодательного собрания Свердловской области рассказал руководитель ГУ МВД региона генерал-лейтенант Александр Мешков. Всего в России за 2022 год полицейские выявили около 5 тысяч правонарушений и 41 преступление, связанные с дискредитацией ВС РФ, о чём 21 марта 2023 года в рамках расширенной коллегии МВД заявил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

За 2022 год в Нижнем Тагиле к ответственности по статье о дискредитации ВС РФ привлекались не только рядовые тагильчане, но и известные общественные деятели города. Среди них художница Алиса Горшенина, блогер Алексей Хлопотов и экс-депутат городской думы Нижнего Тагила Владимир Желиба.