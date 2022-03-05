Путин подписал закон об уголовной ответственности за распространение фейков о действиях Вооружённых сил РФ на Украине

Президент России Владимир Путин вечером 4 марта подписал закон, который вводит уголовное наказание и крупные штрафы за фейки о действиях Вооружённых сил России, а также за призывы к санкциям против России. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Самые жёсткие санкции — это тюремное заключение на 15 лет и штраф в 1,5 млн рублей.

За распространение фейков о российской армии будет грозить штраф от 700 тысяч до 1,5 млн рублей, принудительные работы на срок до трёх лет или заключение до трёх лет. Если нарушение совершено с использованием служебного положения, по мотивам ненависти или вражды, срок заключения может достигнуть 10 лет. В случае тяжких последствий нарушения грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

Тем, кто ранее был привлечён к административной ответственности за такое нарушение, в повторном случае грозит штраф в 100–300 тысяч рублей и лишение свободы на срок до трёх лет с отсутствием права занимать определённые должности.

Публичные действия по дискредитации использования российской армии для защиты интересов страны и её граждан и публичные призывы к воспрепятствованию использования армии в этих целях, которые повлекли в том числе смерть по неосторожности, причинение вреда здоровью граждан, имуществу, массовые беспорядки, нарушения общественной безопасности, наказываются штрафом от 300 тысяч до 1 млн рублей либо лишением свободы до пяти лет с лишением права занимать определённые должности.

За призыв к введению санкций в отношении Российской Федерации грозит штраф до 500 тысяч рублей, заключение до трёх лет со штрафом до 200 тысяч рублей.

Что касается административной ответственности, то при распространении фейков о российской армии и публичных призывах к неиспользованию Вооружённых сил будут грозить штрафы в размере 30–50 тысяч рублей для граждан, 100–200 тысяч рублей для должностных лиц, до 500 тысяч рублей для юрлиц. Если нарушение сопровождалось призывами к проведению несогласованных митингов, гражданам грозит штраф до 100 тысяч рублей, юрлицам — до 1 млн рублей.

Административные штрафы за призывы к введению санкций в отношении РФ составят до 50 тысяч рублей для физических лиц, для юридических — до 500 тысяч рублей.