На активиста из Нижнего Тагила Дмитрия Черепкова составили административный протокол за дискредитацию ВС РФ

Тагилстроевский суд Нижнего Тагила рассмотрит административное дело по статье о дискредитации ВС РФ (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП) в отношении местного интернет-активиста Дмитрия Черепкова. Мужчина известен пользователям соцсетей как борец за благоустройство города и критик местной власти.

Дмитрий пояснил журналисту АН «Между строк», что причиной составления в отношении него административного протокола стали его антивоенные комментарии под различными публикациями во «ВКонтакте».

«За несколько комментариев с меня хотят содрать 30 тысяч рублей, хотя доход у меня всего лишь от 3 до 5 тысяч рублей в месяц с продаж на Avito. Не работаю по состоянию здоровья более двух лет и не имею ни пенсии, ни пособия, ни средств к существованию. Вместо льгот и пособий получаю многолетнюю травлю в интернете, кляузы и как итог — штраф... Зато за критику власти и действий армии сразу же наказывают! Так выглядит справедливость в России», — рассказал АН «Между строк» Дмитрий Черепков.

Напомним, что закон об уголовном наказании, крупных штрафах за фейки о действиях ВС РФ, а также за призывы к санкциям и действия по дискредитации российской армии 4 марта 2022 года подписал президент России Владимир Путин. За первый год действия закона о дискредитации ВС РФ по статье 20.3.3 КоАП РФ в Свердловской области было составлено 147 протоколов и вынесено штрафов на 4 млн 393 тысячи рублей. Об этом 29 марта 2023 года на 19-м заседании Законодательного собрания Свердловской области рассказал руководитель ГУ МВД региона генерал-лейтенант Александр Мешков. Всего в России за 2022 год полицейские выявили около 5 тысяч правонарушений и 41 преступление, связанные с дискредитацией ВС РФ, о чём 21 марта 2023 года в рамках расширенной коллегии МВД заявил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

За 2022 год в Нижнем Тагиле к ответственности по статье о дискредитации ВС РФ привлекались не только рядовые тагильчане, но и известные общественные деятели города. Среди них художница Алиса Горшенина, блогер Алексей Хлопотов и экс-депутат городской думы Нижнего Тагила Владимир Желиба.