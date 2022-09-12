Бывшего депутата городской думы Нижнего Тагила Владимира Желибу будут судить за дискредитацию Вооружённых сил РФ

В Тагилстроевском райсуде Нижнего Тагила на рассмотрении находится административное дело о дискредитации Вооружённых сил РФ (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ) в отношении экс-депутата от КПРФ Нижнетагильской городской думы 5-го созыва Владимира Желибы. Материалы дела поступили в суд 1 августа, на данный момент заседание ещё не состоялось.

В беседе с журналистом АН «Между строк» Владимир Желиба не стал раскрывать причины, по которым на него завели дело.

Отметим, что по статье о дискредитации Вооружённых сил РФ в июне было заведено дело против известного блогера и бывшего главреда одного из городских СМИ Алексея Хлопотова, его оштрафовали на 45 тысяч рублей. До него первой фигуранткой дела по данной статье стала художница Алиса Горшенина. Её оштрафовали на 35 тысяч рублей.