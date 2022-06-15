Известного блогера из Нижнего Тагила Алексея Хлопотова оштрафовали на 45 тысяч рублей по статье о дискредитации ВС РФ и заблокировали его сайт за экстремизм

Тагилстроевский районный суд вынес решение по административному делу известного тагильского блогера, бывшего главного редактора информагентства «Новый город» Алексея Хлопотова. Мужчина привлечён к ответственности по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ и её граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения государственными органами РФ своих полномочий в указанных целях). По решению суда тагильчанин оштрафован на 45 тысяч рублей. Также 6 июня блог Алексея Хлопотова был заблокирован по решению Генеральной прокуратуры РФ за экстремизм.

Ранее Алексей Хлопотов рассказал АН «Между строк», что в своём блоге о бронетанковой технике он разместил комментарий под одним из материалов.

«Ещё в первой половине марта, до вступления всех этих поправок о дискредитации, я разместил комментарий под одной из своих статей. В нём указана моя позиция. Товарищ один заскриншотил, стуканул. В общем, 37-й год — всё у нас в истории повторяется», — пояснил Хлопотов.

Напомним, первой фигуранткой дела по данной статье на территории Нижнего Тагила стала художница Алиса Горшенина. Её оштрафовали на 35 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ. На такую же сумму оштрафовали ещё одного тагильчанина. Он выражал свою антивоенную позицию, опубликовав соответствующий пост на фейковой странице во «ВКонтакте».