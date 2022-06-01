«Как в 37-м году — всё у нас в истории повторяется». В Нижнем Тагиле на известного блогера Алексея Хлопотова завели дело о дискредитации ВС РФ

В Нижнем Тагиле известного блогера и бывшего главреда одного из городских СМИ Алексея Хлопотова будут судить за дискредитацию Вооружённых сил РФ (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ).

Как рассказал АН «Между строк» сам мужчина, в своём блоге о бронетанковой технике он разместил комментарий под одним из своих материалов.

«Ещё в первой половине марта, до вступления всех этих поправок о дискредитаци, я разместил комментарий под одной из своих статей. В нём указана моя позиция. Товарищ один заскриншотил, стуканул. В общем, 37-й год — всё у нас в истории повторяется», — говорит тагильский блогер.

Рассмотрение дела назначено на 14 июня 2022 года.

Напомним, ранее первой фигуранткой дела по данной статье на территории Нижнего Тагила стала художница Алиса Горшенина. Её оштрафовали на 35 тысяч рублей за дискредитацию Вооружённых сил РФ. На такую же сумму оштрафовали ещё одного тагильчанина. Он выражал свою антивоенную позицию, опубликовав соответствующий пост на фейковой странице во «ВКонтакте» .