В Нижнем Тагиле мужчина опубликовал антивоенный пост с фейковой страницы, но всё равно стал фигурантом дела о дискредитации Вооружённых сил России

В Нижнем Тагиле за пост на странице во «Вконтакте» местного жителя будут судить по статье о дискредитации Вооружённых сил РФ (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ). Как рассказали АН «Между строк» в Ленинском районном суде, мужчина по имени Артём 23 марта разместил на фейковой странице во «ВКонтакте» публикацию, в которой выражал антивоенную позицию и выступал против проведения спецоперации на территории Украины. Но это не помешало сотрудникам правоохранительных органов идентифицировать его личность. Мужчине грозит штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей.

Напомним, ранее первой фигуранткой дела по данной статье на территории Нижнего Тагила стала художница Алиса Горшенина.