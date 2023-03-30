147 штрафов за фейки об СВО, коррупция в местных администрациях и call-центры мошенников на Украине. Главный полицейский Свердловской области отчитался об итогах 2022 года

Вчера, 29 марта, в Екатеринбурге прошло 19-е заседание Законодательного собрания Свердловской области, на котором об итогах оперативной работы полиции рассказал руководитель ГУ МВД региона генерал-лейтенант Александр Мешков.

Александр Мешков начал своё выступление с оглашения статистики правонарушений и преступлений, связанных с дискредитацией ВС РФ. По его словам, всплески активности в этой сфере наблюдались в первые недели после начала СВО, а также после объявления частичной мобилизации. На сегодняшний день ситуацию удалось взять под контроль, считает Мешков.

«Федеральный закон от 4 марта 2022 года стал для нас дополнительным инструментом, который позволил органам внутренних дел действовать на опережение и своевременно остужать пыл тем, кто пытался раскачать ситуацию. В сложившейся обстановке радикальные силы, а зачастую неадекватно настроенные граждане не оставляли попыток вызвать рост протестных настроений. Особенная активность проявлялась в начале СВО, а также во время объявления частичной мобилизации», — отметил Александр Мешков.

Всего по статье 20.3.3 КоАП РФ было составлено 147 протоколов и вынесено штрафов на 4 млн 393 тысячи рублей, а по статье 280.3 УК РФ было возбуждено 2 уголовных дела (в Новой Ляле и Новоуральске), однако на момент выступления суд ещё не вынес решения. Не обделил вниманием генерал и ситуацию с поджогами военкоматов. По его словам, такие попытки за 2022 год были предприняты в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Берёзовском и Ирбите. В 7 раз по сравнению с 2021 годом возросло количество заведомо ложных сообщений о готовящихся актах терроризма (1093), имели место попытки нарушить работу железнодорожной сети Свердловской области.

Значительную часть выступления правоохранителя занял блок о коррупционных преступлениях в регионе. Мешков отметил, что за 2022 год было выявлено более 400 коррупционных преступлений, в том числе 46 фактов получения взяток, треть из которых были совершены в крупных и особо крупных размерах. Он пояснил, что за 2022 год было выявлено 33 коррупционных преступления, связанных с региональными и местными бюджетами, а также государственными программами и национальными проектами, что в 5 раз больше показателей 2021 года. Кроме того, полицейский анонсировал возбуждение в ближайшее время новых уголовных в отношении ряда муниципальных глав, однако не стал раскрывать все детали.

«Основная масса коррупционных преступлений связана с бюджетом. Что касается оборонно-промышленного комплекса, то, к сожалению, пока имеют место единичные факты, но они есть. Сегодня для нас это приоритет с учётом проведения СВО. Тут мы совместно работаем с ФСБ, с федеральной службой по центральному военному округу. В принципе, в этом направлении наработки есть, и, думаю, в средствах массовой информации вы их видели. Что касается бюджета, скажу, что ситуация немного меняется. Сейчас не буду говорить подробно, но думаю, что в течение одного-двух месяцев будут возбуждены дела в отношении руководителей муниципальных образований, которые, к сожалению, страдают этим», — заявил Мешков.

Традиционно руководитель регионального главка МВД отчитался о снижении количества преступлений в Свердловской области. К примеру, за 2022 год было совершено 229 убийств, 638 преступлений, связанных с причинением вреда здоровью, 141 изнасилование, 764 грабежа, 141 разбой, 6442 мошенничеств и 19 908 краж.

Упомянул Александр Мешков и непростую ситуацию, связанную с ростом мошенничеств в регионе, в особенности тех, которые были совершены в интернете. По словам полицейского, каждое четвёртое зарегистрированное преступление совершено в сфере IT, при этом львиная доля таких хищений совершались сотрудниками call-центров, расположенных за рубежом, в основном на Украине. В общей сложности граждане региона за 2022 год перевели мошенникам 1 млрд 600 млн рублей.

Снижение аварийности на Свердловских дорогах, по словам Мешкова, остаётся важной задачей МВД региона. За 2022 год в Свердловской области было зарегистрировано 2648 ДТП. В результате аварий на дорогах области погибли 324 человека, ещё 3312 получили травмы различной степени тяжести.

По итогу своего выступления генерал-лейтенант полиции отметил, что, несмотря на непростую ситуацию, в Свердловской области наблюдается положительная динамика. Многие существующие проблемы он назвал комплексными и призвал все руководящие структуры региона решать их совместными усилиями.