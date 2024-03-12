В Нижнем Тагиле на активиста Дмитрия Черепкова завели ещё два уголовных дела по статье о дискредитации ВС РФ из-за комментариев в соцсетях

В отношении 39-летнего тагильчанина Дмитрия Черепкова завели ещё два уголовных дела по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ (повторная дискредитация использования Вооружённых сил России). Об этом АН «Между строк» рассказал адвокат активиста Роман Качанов.

Напомним, в апреле 2023 года Тагилстроевский районный суд оштрафовал Дмитрия Черепкова на 35 тысяч рублей по статье о дискредитации ВС РФ (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП). В июле прошлого года, по данным АН «Между строк», в отношении тагильчанина было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ (повторная дискредитация использования Вооружённых сил России). В ноябре того же года мужчина рассказал редакции о том, что следователи СК по Тагилстроевскому району Нижнего Тагила хотят поместить его в психиатрическую больницу для проведения стационарной судебно-психиатрической экспертизы.

Когда завершилось предварительное следствие по делу, 1 марта текущего года на мужчину возбудили ещё два дела по той же статье. Следователи нашли новые комментарии в соцсетях, связанные с критикой власти и действий российской армии. После возбуждения дел в квартире Черепкова снова провели обыск.

«Человек был довольно активен в соцсетях. Я не удивлюсь, если будут найдены ещё комментарии. Всё же делается последовательно: нашли, возбудили. Мы сейчас работаем над лучшим исходом ситуации, но в худшем случае будет вынесено постановление суда о применении к нему принудительных мер медицинского характера. Если его признают невменяемым, то в худшем случае он будет находиться в психиатрическом лечебном учреждении. Причём это не зависит от количества уголовных дел. В любом случае он сейчас находится на свободе, никакой опасности для себя и окружающих не представляет», — рассказал АН «Между строк» адвокат тагильчанина Роман Качанов.

Рассмотрение ни одного из уголовных дел в суде пока не началось.