Происшествия

В Свердловской области из-за столика подрались два односельчанина. Теперь один в тюрьме, другой — в могиле

03.06.2025 12:39
В Свердловской области из-за столика подрались два односельчанина. Теперь один в тюрьме, другой — в могиле

В селе Липовское Режевского района Свердловской области произошла драка между нетрезвыми местными жителями Евгением и Тимуром. Как сообщает пресс-служба Свердловского областного суда, причиной конфликта послужила личная драма. Евгений украл с могилы отца односельчанина Тимура  железный столик. Тимур посчитал, что кражей Евгений осквернил могилу и побеспокоил предка.  Тимур решил проучить злоумышленника, слегка побить, но перестарался. От полученных травм Евгений скончался. Следственные органы квалифицировали деяния Тимура  по ч. 4 ст. 111 УК РФ — «Умышленное  причинение тяжкого вреда здоровью, опасное для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

В суде Тимур пояснил, что хотел только пристыдить, наказать по-мужски потерпевшего. Ни в коем случае не желал наступления его смерти. Вместе с тем вину признал лишь частично. По мнению Тимура, смерть Евгения наступила не от его действий, так как после драки потерпевший продолжал употреблять спиртные напитки и самостоятельно  передвигался.

Суд учёл позицию подсудимого, исследовал и оценил представленные сторонами обвинения и защиты доказательства и счёл вину Тимура доказанной. Режевской городской суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. 

Приговор не вступил в законную силу.

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