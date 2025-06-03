В Свердловской области из-за столика подрались два односельчанина. Теперь один в тюрьме, другой — в могиле

В селе Липовское Режевского района Свердловской области произошла драка между нетрезвыми местными жителями Евгением и Тимуром. Как сообщает пресс-служба Свердловского областного суда, причиной конфликта послужила личная драма. Евгений украл с могилы отца односельчанина Тимура железный столик. Тимур посчитал, что кражей Евгений осквернил могилу и побеспокоил предка. Тимур решил проучить злоумышленника, слегка побить, но перестарался. От полученных травм Евгений скончался. Следственные органы квалифицировали деяния Тимура по ч. 4 ст. 111 УК РФ — «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасное для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

В суде Тимур пояснил, что хотел только пристыдить, наказать по-мужски потерпевшего. Ни в коем случае не желал наступления его смерти. Вместе с тем вину признал лишь частично. По мнению Тимура, смерть Евгения наступила не от его действий, так как после драки потерпевший продолжал употреблять спиртные напитки и самостоятельно передвигался.

Суд учёл позицию подсудимого, исследовал и оценил представленные сторонами обвинения и защиты доказательства и счёл вину Тимура доказанной. Режевской городской суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.