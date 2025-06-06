Денис Паслер освободил от должности министра инвестиций и развития Свердловской области Вадима Третьякова

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер освободил от должности с 6 июня министра инвестиций и развития Свердловской области Вадима Третьякова, сообщили в департаменте информполитики региона.

Ранее Денис Паслер подверг критике работу ведомства и заявил, что не видит «работы министерства инвестиций от слова совсем». Глава региона отмечал также, что в результате деятельности ведомства 90% их проектов были «не реализованы, либо заморожены, либо вообще перешли в другие регионы».

Вадим Третьяков возглавлял министерство инвестиций и развития региона с марта 2023 года. До этого он работал в Минэкономразвития РФ и Министерстве по делам Крыма. В середине 2010-х был руководителем федерального общества «Особые экономические зоны». Несколько лет был советником экс-губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.