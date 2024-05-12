«У маршала нет ни одного ордена Александра Невского, а у подполковника будет два». Командир артиллерийского полка, педагог и директор техникума в Нижнем Тагиле Григорий Юношев 

6 октября 1956 года приказом № 1623-У Главного управления ГК трудовых резервов Совмина РСФСР на базе Нижнетагильского ремесленного училища № 4 был образован индустриальный техникум трудовых резервов, позднее переименованный в индустриально-педагогический (теперь учебное заведение носит название Нижнетагильский государственный профессиональный колледж имени Н. А. Демидова). Первым директором нового техникума был назначен Григорий Юношев, окончивший Московский педагогический институт имени Герцена и исторический факультет Уральского госуниверситета.

Фото Д. Г. Кужильного / с разрешения автора

Тогда мало кто из учащихся знал, что директор — бывший фронтовик. Да и среди педагогов никто не знал подробности его боевого пути. На все вопросы о своём фронтовом прошлом директор каждый раз отвечал: «Воевал, как все…» Лишь несколько лет спустя студенты и преподаватели узнали, что Григорий Юношев прошёл дорогами войны от Ельни до Будапешта, защищал Москву и Сталинград, освобождал Одессу, а закончил войну командиром артиллерийского полка в звании подполковника.

Григорий Павлович Юношев родился 11 октября 1913 года в селе Турутино Махнёвского района в семье крестьян. Рос смышлёным, любознательным мальчиком. В 1919-м умер отец Павел Кириллович, и тогда шестилетний Гриша стал первым помощником маме Глафире Андреевне в ведении домашнего хозяйства. Братья Михаил, Александр и сестра Вера уже работали в колхозе, а младшему брату Василию было чуть больше года.

В школе Григорий учился прилежно, старательно, учителя отмечали его тягу к знаниям, любовь к чтению, активную жизненную позицию и задатки педагога. Гриша вступил в комсомол и вскоре по комсомольской путёвке был направлен на учёбу в педагогический техникум в Нижней Салде. Там Юношев с товарищами в свободное от учёбы время организовали курсы ликбеза для рабочих местного завода, активисты выезжали в ближайшие сёла бороться с неграмотностью. В скором времени Григория избрали в состав райкома комсомола заведовать культурно-просветительской работой. Затем была работа секретарём комсомольской организации завода «Уралстальмост». И в армии, куда Юношев был призван в 1935 году, он проявил себя на комсомольской работе.

Григорий Павлович Юношев (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://cdnc.pamyat-naroda.ru/kld/Images_554_2019%2FDIP%2F006%2F240%2F240-01%2F05926844%2F00001282_photo.jpg)

По окончании срочной службы в РККА Григория Павловича назначают директором школы № 2 в Нижней Салде. За короткое время ему удалось организовать нормальный учебный процесс и решить массу вопросов, связанных с материально-техническим обеспечением школы. А ещё и создать семью. Но 1 сентября 1939 года мирная жизнь для Юношева закончилась. Он попал по мобилизации в армию, где в должности политрука одного из подразделений 128-й стрелковой дивизии ему предстояло пройти всю финскую кампанию. Командование дивизии и политотдел были очень довольны молодым политруком. Григорию Юношеву предлагают остаться в армии в должности комиссара батальона 251-й отдельной противотанковой дивизии.

Григорий Юношев во время срочной военной службы (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(http://forum.orbita96.ru/uploads/monthly_07_2016/post-68-0-37711100-1469087009.jpg)

С 23 июня 1941 для Григория Павловича началась Великая Отечественная война. Теперь он — комиссар мотострелкового батальона в составе 30-й отдельной мотострелковой армии. Уже с 10 июля части 30-й отдельной мотострелковой армии вступили в тяжелейшие бои с гитлеровцами, всеми силами сдерживая продвижение противника к Москве. Нередко Юношеву приходилось непосредственно возглавлять оборону или атаку. В конце 1941-го недалеко от Ржева, у посёлка Нелидово, немцы неожиданно прорвали оборону. Комиссар Юношев поднял бойцов в атаку, и немцы отступили, оставив на поле боя два подбитых танка, сгоревший грузовик и более двух десятков солдат.

В августе 1942-го Григорий Павлович оказался в составе 27-й стрелковой дивизии, которая вела бои на Сталинградском фронте. Вскоре дивизия вошла в состав 1-й Гвардейской армии и Юношев был назначен начальником политотдела артиллерийского полка. С тех пор его фронтовая судьба была связана с артиллерией. Там же, под Сталинградом, в декабре 1942 года Григорий Юношев в числе первых в полку был награждён орденом Красного Знамени.

Григорий Юношев (слева) (фото 1942 г.) (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://vki3.okcdn.ru/i?r=BDHElZJBPNKGuFyY-akIDfgn__HLFVFvsk88D34yY3iUvAJR74CGQp8gtWsXI2vSWTM)

В 1943-м капитана Юношева направили в город Семёнов, в высшую артиллерийскую школу. По окончании курсов ему присвоили звание майора и направили в 7-ю артиллерийскую Запорожскую Краснознамённую ордена Суворова дивизию прорыва на должность командира полка. А в апреле 1944-го Юношев получил новое назначение — командиром 210-го лёгкого артиллерийского полка. В этот период полк в спешном порядке перебросили на Карельский фронт, где он участвовал в Свирско-Петрозаводской операции. За успешное ведение боёв приказом О16/Н от 01.07.1944 комполка Юношев был награждён вторым орденом Красного Знамени. В августе 1944 года 210-й лёгкий артиллерийский полк вошёл в состав 11-й Свирской орденов Богдана Хмельницкого и Кутузова бригады, в которой Юношеву довелось повоевать на самых разных участках фронта — от Балтики до Дуная.

В декабре 1944-го — январе 1945 года полк Юношева сражался на подступах к Будапешту, форсировал Дунай и принимал участие в уличных боях в столице Венгрии. Бои за Будапешт были упорными. Подполковник Юношев со своими артиллеристами попадал в окружение, встречался лоб в лоб с танками дивизий СС «Викинг» и «Мёртвая голова», обеспечивал огнём продвижение пехоты. За успешные боевые действия по освобождению Будапешта полку Юношева было присвоено звание «Будапештский», а сам командир был награждён двумя орденами Александра Невского (за всю Великую Отечественную войну дважды орденом Александра Невского было награждено менее 100 человек).

История награждения вторым орденом Александра Невского несколько курьёзна. Изначально Григория Павловича представляли к ордену Ленина, но случилось непредвиденное.

Уже после войны Герой Советского Союза полковник Виктор Иванович Гражданкин, командир бригады, писал в мемуарах: «Когда бои за Будапешт закончились, мы стали рассматривать представления к наградам, которых было огромное количество. Но вот беда — некоторых орденов и медалей нет в наличии, не привезли. Вроде как самолёт, на котором летел этот бесценный груз, при посадке на дозаправку вышел из строя. Что делать? Тогда на помощь пришёл дивизионный комиссар: “Вручай другие ордена. Это в твоей власти. Вот, — он взял представление на Григория Юношева, — нет ордена Ленина? Давай ему Александра Невского”. Говорю, мол, есть у него уже такой орден. “Ничего, — смеётся он в ответ, — пусть второй будет. У маршала Толбухина Фёдора Ивановича нет ни одного Александра Невского, а у твоего Юношева будет два”. И уже серьёзно добавил: “Бои предстоят жаркие. Случись что, так родные хоть все награды получат за своих героев”».

Так вместо ордена Ленина Григорий Павлович получил второй орден Александра Невского.

Последний свой бой Григорий Павлович и его артиллеристы приняли в предгорьях Австрийских Альп 9 мая 1945 года, уничтожая остатки гитлеровских войск, не пожелавших сложить оружие. Под огонь артиллеристов Юношева попали и остатки двух рот украинских и литовских националистов, так называемых «мельниковцев».

После демобилизации в 1946 году Юношев осуществил свою давнюю мечту — посвятил себя педагогике. Окончил Московский педагогический институт имени Герцена и истфак Уральского университета. Почти два года проработал директором ремесленного училища в Свердловске, затем заместителем начальника областного управления Министерства трудовых резервов. Потом, узнав, что в Нижнем Тагиле создаётся первое в стране учебное заведение по подготовке мастеров производственного обучения, предложил свою кандидатуру на должность директора. Его просьбу удовлетворили, и Юношев с первых же дней своего пребывания в Нижнем Тагиле взялся за дело.

Директор лично контролировал возведение зданий техникума, производственных мастерских, доставку и установку оборудования, тщательно подбирал кадры, делал всё, чтобы у педагогов было жильё, у их детей — места в детских садах и школах, а у учащихся — все условия для учёбы и отдыха. По его инициативе в техникуме появились спортивные секции лёгкой атлетики, бокса, зимних видов спорта и волейбольная команда, которой руководил Николай Васильевич Карполь. Появился в техникуме и хор, и танцевальный коллектив. Кроме этого, Григорий Павлович преподавал, и порой его рабочий день затягивался допоздна.

Г. П. Юношев на уроке методики производственного обучения (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(http://historyntagil.ru/history/images/776.jpg)

За те 18 лет, что Григорий Павлович Юношев руководил техникумом, была создана прекрасная учебно-материальная база. Построено общежитие на 596 мест, введены в эксплуатацию учебно-производственные мастерские, столовая, спортивный и актовый залы, оборудованы аудитории и лаборатории учебного корпуса, создан сплочённый преподавательский коллектив.

В 1970-е годы Нижнетагильский индустриально-педагогический техникум гремел на всю страну и на протяжении нескольких лет признавался лучшим учебным заведением в городе. Его выпускники работали не только на предприятиях Нижнего Тагила, но и во многих городах страны: Москве и Минске, Липецке и Омске, Ленинграде и Владивостоке.

Г. П. Юношев (пятый слева в первом ряду) с преподавателями и выпускниками НТИПТ

(фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://vki3.okcdn.ru/i?r=BDHElZJBPNKGuFyY-akIDfgnqLN3OzElmujlSIP-iMhLRaQFsv0jqDvpCL6dp-718RQ)

Память о простом крестьянском пареньке, мужественном солдате, прекрасном педагоге и организаторе Григории Павловиче Юношеве продолжает жить и в Нижней Салде, и в Нижнем Тагиле.

Г. П. Юношев (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://sun9-46.userapi.com/impg/GWm1b6ZjTkPEf8EcDJ7-D9QEVz3Yn2B3HTp0YQ/eerfQKyrPBI.jpg)





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