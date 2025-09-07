Итальянские владения Демидовых. Часть 1

Когда историки рассказывают о богатствах Демидовых, то непременно подробно останавливаются на владениях уральских заводчиков за границей. И всегда в качестве примера приводят виллу Сан-Донато в Италии. Но на самом деле ни одна из двух (а их было две) флорентийских вилл Демидовых никогда официально не называлась Сан-Донато, и что единственная демидовская усадьба, носившая имя Сан-Донато и дожившая до наших дней, находится не в Италии.

Почему Анатолий Демидов загорелся идеей стать князем Сан-Донато? Дело в том, что Жером Бонапарт — брат Наполеона I и король Вестфалии, хотел сохранить за своей дочерью Матильдой титул принцессы после замужества (по законам тех лет, чтобы за принцессой крови сохранилась очередь на престол, замуж ей следовало выходить за титулованных женихов). Анатолий же с юности был поклонником Наполеона, чуть ли не боготворил его.

В период реставрации Бурбонов во Франции сторонники свергнутого императора развернули активную деятельность за пределами страны, в том числе и в Италии. Среди них было много богатой знати. Эти люди держались обособленно, но в их кругу были сосредоточены крупные финансовые ресурсы, кроме того, они обладали обширными связями по всей Европе. Анатолий очень хотел стать ближе к этому обществу и даже войти в него на равных. Поэтому он решил купить княжеский титул у тосканского правителя Леопольда II Лорранского. А после он укрепил своё положение в этом обществе женившись на Матильде Бонапарт.

Однако, русский царь новоиспечённого князя не признал. Позднее, после громкого развода с Матильдой, признание титула князя Сан-Донато в России стало для Анатолия делом принципа. Сам Анатолий до этого признания не дожил и передал титул своему племяннику Павлу (сыну Павла Николаевича Демидова и Авроры Карловны Шернваль). Через два года после смерти Анатолия Павел Павлович Демидов получил высочайшее дозволение носить в России титул князя Сан-Донато и передавать его по наследству.

Портрет Анатолия Демидова (худ. Раффе, 1850 г. / общ. достояние)

А теперь о виллах. Первую виллу близ Флоренции начал строить ещё отец Анатолия — Николай Никитич Демидов, в бытность свою российским послом в Тоскане. В 1820 году он купил в Полеросе 42 гектара бросовой монастырской земли. Год ушёл на разработку проекта, сделать который Николай Никитич нанял известного архитектора Джованни Батисту Сильвестри. Стройка началась в начале 1821 года, и уже через год на бывшем болоте появилось главное здание демидовской резиденции. Купол главного здания и потолок огромного банкетного зала были украшены фресками Доменико Морелли. В комнаты и залы виллы Николай Никитич начал перевозить свои коллекции картин и скульптур, которые до этого хранились в разных местах во Флоренции. Так, на флорентийских картах появилась «Вилла Демидофф» (Villa Demidoff).

Отделка залов и комнат, разбивка садов продолжались ещё в течение пяти лет. А последние штрихи вилла обрела уже при Анатолии Демидове, который завершил отделочные работы лишь в 1831 году. На территории владения протекала речка, находились несколько прудов, парков, летний театр, церковь, гигантский сад из более чем 5000 тутовых деревьев, фабрика по производству шёлка. В 1834 году по усадьбе был запущен паровоз. Итальянские историки утверждают, что он был привезён Анатолием из России, где был собран «на одном из уральских заводов». В пользу версии о том, что бесследно исчезнувший из Нижнего Тагила первый черепановский паровоз был перевезён во Флоренцию, говорит тот факт, что ширина железнодорожного полотна на Villa Demidoff была равна 1645 мм, то есть точно такая же, как у «чугунного путепровода», по которому прошёл первый паровоз Черепановых.

Villa Demidoff (грав. неизв. худ., 1822 г. / общ. достояние)

После того как Анатолий купил себе княжеский титул, на картах название усадьбы не изменилось. Почему? Во-первых, титул не был признан русским царём, а Великое герцогство Тосканcкое имело дипломатические отношения с Россией и ссориться с могучей державой из-за непризнанного титула не собиралось. Во-вторых, фамилия Демидовых, благодаря щедрым и бескорыстным деяниям Николая Никитича, была более популярна в Италии, чем фамилия Сан-Донато.

После смерти Анатолия Николаевича владельцем роскошной усадьбы стал его племянник — Павел. Он-то и продал Villa Demidoff. После смерти первой супруги, Марии Елимовны Мещёрской, жизнь на дядюшкиной вилле стала угнетать его: Павлу было тяжело находиться в усадьбе, где они с женой провели свой медовый месяц. Но целиком виллу продать не удалось: в Италии не нашлось настолько богатых людей. В итоге дом и придомовая территория были проданы раздельно, разным людям и в рассрочку.

Дальнейшая судьба виллы в Полеросе печальна. Здание сильно пострадало во время Второй мировой войны. В нём разместился немецкий гарнизон, и солдаты превратили некогда роскошный особняк в настоящий свинарник. В конце войны территория виллы неоднократно подвергалась налётам авиации союзников. Ныне от былой роскоши остались лишь православная церковь да остатки левого крыла здания виллы.

Церковь Рождества Христова и Николая Чудотворца во Флоренции (фото Сергея Дыбова, 2009 г. / с разрешения автора) Левое крыло Виллы Демидофф (фото Сергея Дыбова, 2009 г. / с разрешения автора)

Бывшая территория усадьбы ныне практически вся застроена жилыми домами, но местные жители, как могут, хранят память о Демидовых, называя их именем гостиницы, кафе, бары и автомастерские.

Автосервис «Демидофф» (фото Сергея Дыбова, 2009 г. / с разрешения автора)

Прежде чем выставить дядюшкину виллу на продажу, Павел Павлович Демидов озаботился тем, где разместить коллекции произведений искусств, собранные его великими предками. Сначала он хотел отправить всю коллекцию в Россию, в Санкт-Петербург, где ещё Анатолий Демидов заложил здание галереи, куда намеревался отправить более половины всех картин и скульптур, а также всю большую библиотеку старинных книг европейских авторов. Но выяснилось, что здание галереи построено лишь наполовину, и когда строительство завершится, неизвестно. Тогда Павел решил поискать место для хранения коллекции в других местах. Решение проблемы подсказала его тётка — Матильда Бонапарт, которая после развода с Анатолием Демидовым не утратила связей со всем семейством. В частности, она воспитывала сына Павла и Марии — Елима, и поддерживала близкие отношения с Авророй. Она и подсказала племяннику, что в 10-12 километрах от Флоренции давно пустует старинная вилла, некогда принадлежавшая роду Медичи.

(продолжение следует)

© 2025. Д. Г. Кужильный