Инженер и краевед Ефим Кандель

Ефим Александрович Кандель родился 27 декабря 1911 года в Екатеринбурге, в семье инженера. После Гражданской войны он уехал в Одессу, где поступил в Одесский энергетический техникум. В 1931 году с дипломом техника-электромеханика он вернулся на Урал, приехал в Нижний Тагил и был зачислен в штат Высокогорского рудоуправления (ВРУ) электриком в отдел капитального строительства. Здесь он быстро зарекомендовал себя грамотным специалистом и был назначен заведующим электроцехом ВРУ. В 1939 году Кандель поступил в Криворожский горнорудный институт и, по окончании его, стал главным энергетиком Высокогорского рудоуправления. В 1930-е годы он трижды был арестован по доносам недоброжелателей; его обвиняли во вредительстве, но каждый раз уголовные дела закрывались за недостаточностью улик или в виду отсутствия состава преступления. В свободное от работы время Ефим Александрович увлекался краеведением, искал в архивах и изучал документы, связанные с развитием горного дела на Урале.

Современники так описывали Ефима Канделя: «Высокий, почти двухметровый, рыжий весельчак в кителе, галифе и фуражке горного инженера был лёгок в общении, но строг и принципиален в вопросах, касающихся работы. Очень любил жену и детей. Был душой компании на праздничных посиделках, и беззаветно предан своей работе. Часто выступал перед рабочими с лекциями об истории Урала, Нижнего Тагила, горы Высокой».

После войны, с 1954 по 1957 год, Кандель работал главным инженером Соколовско-Сарбайского ГОКа в Кустанайской области. Затем он вернулся в Тагил и два года проработал заместителем управляющего по капитальному строительству Высокогорского рудоуправления. В 1962 году его назначили директором Качканарского горно-обогатительного комбината.

Именно под руководством Ефима Александровича заканчивалось строительство Качканарского горно-обогатительного комбината. По воспоминаниям современников, Кандель всё держал под личным контролем, отчего его рабочий день длился по 10–12, а иногда и 14 часов. Дело в том, что трест «Свердловскшахторудстрой», курировавший строительство КГОКа, доложил в Москву, что комбинат будет введён в строй к очередной годовщине Октябрьской революции, но сроки пуска были под угрозой срыва. Ефим Кандель сумел организовать работы на участках комбината так, что уже 8 июня 1963 года был получен первый концентрат, а 30 сентября первая очередь ГОКа была пущена в строй.

При всей своей занятости производственными вопросами Ефим Александрович успевал многое сделать для решения бытовых проблем строителей КГОКа. Он организовал рыбоводческое хозяйство, контролировал снабжение Качканара продуктами, тёплой одеждой и промтоварами, занимался вопросами освещения улиц и охраны труда, оказывал действенную помощь работникам, оказавшимся в тяжёлой жизненной ситуации.

В 1969 году Кандель вернулся в Нижний Тагил. Работал в отделе капитального строительства НТМК, а выйдя на пенсию, занялся садоводством. Он ушёл из жизни 3 декабря 1982 года.