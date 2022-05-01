Первомай. История и факты

Не знаю, как вам, а мне не раз приходилось слышать, как юные тагильчане задаются вопросом, почему 1 мая в нашей стране считается праздничным днём. Многие догадываются, что был когда-то такой праздник, но чему он был посвящён, в чём была его суть, объяснить никто не может.

Надо сказать, что полный перечень российских праздников был сформирован и законодательно утверждён только в 1897 году. Согласно закону «О продолжительности и распределении рабочего времени в заведениях фабрично-заводской и горной промышленности» был определён перечень праздничных дней, в которые работодатель не имел права заставлять своих рабочих и служащих выходить на работу.

Большинство праздников были церковными и делились на непереходящие и переходящие.

К важным церковным праздникам относились, например, 1 января (Новый год), 6 января (Крещение Господне), 2 февраля (Сретение Господне), 25 марта (Благовещение Пресвятой Богородицы), 25–26 декабря (Рождество Христово). Переходящими праздниками являлись: пятница и суббота Сырной седмицы, 6-я неделя Великого поста (Вход Господень в Иерусалим), четверг, пятница и суббота Страстной седмицы, Пасха и Светлая седмица, четверг 6-й седмицы по Пасхе (Вознесение Господне), 8-я неделя по Пасхе — Пятидесятница и Духов день. К праздничным относились и «царские дни», устанавливающиеся в честь какого-либо памятного события из жизни членов царской семьи. Нерабочими днями также были все воскресенья. Нерабочие дни назывались «неприсутственными», так как в эти дни «не предполагалось присутствия учащихся во всех учебных заведениях и чиновников в казённых учреждениях».



Табель-календарь на 1911 г. (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://pp.userapi.com/YIHlZ9gL8c8WKypWSMbsnk2B_YS0KPXSnx4zJg/djjtqCg1QEw.jpg)



После Октябрьской революции, в 1918 году, новые власти взяли курс на сокращение влияния церкви и часть церковных праздников упразднили, решив заменить их на пролетарские, каковые ещё надо было придумать. Первым таким праздником и стал Первомай.

Праздник этот изначально праздником не был. История его началась 1 мая 1886 года в Америке, когда в Чикаго прошли массовые митинги и шествия американских рабочих, которые требовали установления восьмичасового рабочего дня, повышения заработной платы и улучшения условий труда. В скором времени американских рабочих поддержали и в Европе, а уже через четыре года первомайские манифестации стали традиционными в Германии, Испании, Франции, Бельгии, Дании, Италии, Норвегии, Швеции и Австро-Венгрии.

В Российскую империю праздник пришёл в 1891 году, а организатором мероприятия стал один из основателей первой российской социал-демократической организации Михаил Бруснев. Лозунги и требования российского пролетариата были такими же, как и у заокеанских коллег, но именно в России эта политическая акция начала приобретать форму праздника. Если американские или европейские рабочие после манифестации шли по домам, то россияне после демонстрации стали устраивать массовые гуляния. Отчасти это повелось от ранней российской формы первомайской демонстрации — маёвки, этакого синтеза политического митинга и пикника.

Дело в том, что после первой же первомайской манифестации полиция запретила проводить такие мероприятия в городах и заводских посёлках под предлогом сохранения порядка. Но российские рабочие быстро нашли пути обхода этого запрета. Рабочие семьями, часто с детьми собирались за городской чертой, в лесу или на берегу реки, где проводили митинги, а затем и гуляния. На митингах составлялись требования к заводовладельцам или властям, обсуждались планы, стратегия и тактика борьбы за свои права. На этих митингах выступали агитаторы от различных партий и объединений. После «официальной» части следовала «неофициальная» — чаепитие, пение песен, игры с детьми, общение и прогулки. Выпивать же на маёвках начали только с началом Первой мировой войны и тоже в знак протеста — на этот раз против «сухого закона», введённого в 1914 году в связи со вступлением России в войну.

Легализовался Первомай практически сразу после революции 1917 года. В 1918-м праздник был узаконен в Кодексе законов о труде под официальным названием День Интернационала, а 1 мая было объявлено нерабочим днём. Через 10 лет нерабочим объявили и 2 мая. Первого числа проходили митинги, демонстрации, шествия и парады, а на следующий день в городах и сёлах устраивались массовые гуляния.

В нашем городе Первомай начали отмечать в конце XIX столетия. Поначалу это были немногочисленные мероприятия, на которые рабочие собирались тайком или под предлогом гуляний. Места для тагильских маёвок выбирались разные: на Краснокаменском шихане, на Елизарьевой горе, на Лисьей горе, в окрестностях села Горбуново или деревеньки Рогожино. Но по мере развития рабочего движения манифестации стали принимать массовый характер. После революций 1917 года празднование Первомая стало проходить в Нижнем Тагиле повсеместно.



Первомай в Нижнем Тагиле, 1920 г.

(фото неизв. автора / НТГИА, коллекция фотодокументов / фрагмент ориг. изображения)

(https://tagil-press.ru/wp-content/gallery/d184d0bed182d0bed182d0b0d0b3d0b8d0bb/Pervomaj-v-Tagile.jpg)



Справедливости ради надо сказать, что в те годы проводить масштабные демонстрации в городе было негде. Поэтому концепция первомайских мероприятий часто менялась. Одно время 1 мая в центре города проходил только парад частей тагильского гарнизона и милиции, а демонстрации трудящихся шли «на местах» — вблизи заводов и по центральным улицам. Затем было решено формировать сводные колонны демонстрантов, куда включали активистов рабочих комитетов, ударников труда и передовиков производства. Массовое увлечение спортом привело к тому, что в состав праздничных колонн стали включать физкультурников и активистов военно-спортивных секций и клубов. Всероссийская кампания по борьбе с неграмотностью стала поводом для появления сводной колонны учащейся рабочей молодёжи.

Первомайский митинг на площади Свободы (ныне — Комсомольский сквер), 1920 г. (фото неизв. автора / НТГИА, коллекция фотодокументов / фрагмент ориг. изображения) (https://tagil-press.ru/wp-content/gallery/d184d0bed182d0bed182d0b0d0b3d0b8d0bb/3-Miting-1-maja-1920-g.-u-pamjatnika-Svobody.-Na-meste-portreta-Aleksandra-Vtorogo-zvezda.jpg) Колонна тагильских физкультурников на первомайской демонстрации 1929 г. (фото неизв. автора / НТГИА, коллекция фотодокументов / фрагмент ориг. изображения) (https://tagil-press.ru/wp-content/gallery/d184d0bed182d0bb12.jpg) Учащиеся Горного техникума 1 мая 1950 г. (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения) (https://tagil-press.ru/wp-content/gallery/tehnikum/133-Prepodovateli-i-studenty-na-pervomajskoj-demonstracii-1950-g.-Foto-Tagilskij-kraeved.jpg)

Партия и правительство обратили внимание на проблему беспризорности — и на первомайской демонстрации появилась колонна воспитанников детских домов. Началась коллективизация — и в строю демонстрантов появилась сводная колонна колхозников. Достаточно скоро первомайские демонстрации становятся не столько формой выражения солидарности с борьбой пролетариата за свои права, сколько своеобразным зеркалом политического курса государства рабочих и крестьян, а также его экономических достижений. Надо сказать, что и сама форма проведения демонстраций была выбрана весьма удачно.

«Демонстрации, очевидно, близки населению ввиду того, что проводятся по образу и подобию крестных ходов», — отмечал в одной из своих статей известный уральский краевед, бывший член УОЛЕ Модест Клер.

«Не будет большим отступлением от идей Октября превращение крестных ходов, к которым так привыкли рабочие и крестьяне, в демонстрации рабочей солидарности. Конечно же, при соответствующей замене символов и тезисов», — писал в 1918 году в своей докладной записке в ЦК РКП(б) будущий председатель Высшего Совета народного хозяйства Валериан Куйбышев.

Поначалу устраивать массовые манифестации в Нижнем Тагиле было особенно негде. Пригодных улиц для движения многотысячных колонн было раз-два и обчёлся. Кроме того, против большого скопления народа в одном месте выступали руководители городского управления НКВД: в толпах демонстрантов, ожидающих начала прохождения, сновали карманники; рабочие начинали активно отмечать праздник, употребляя спиртные напитки, ввиду чего среди них периодически возникали потасовки, которые иногда заканчивались печально. И хотя продажа водки в Нижнем Тагиле с 1 по 5 мая была запрещена, проблема, где достать бутылку или две, не стояла: почти в каждой семье умели готовить горячительные напитки самостоятельно.

Была и ещё одна причина относительной малочисленности демонстрантов — нехватка средств на праздничное оформление колонн. Заводы города были небогаты, а городская казна испытывала хронический дефицит средств. Поэтому при оформлении праздничных колонн упор часто делался на «зелень»: ветки деревьев и кустарников с едва распустившимися листочками, украшенные лентами и бумажными цветами.

Если бы мы с вами попали на первомайскую демонстрацию конца 20-х — начала 30-х годов ХХ века, многое из того, что происходило в городе в этот день, показалось бы нам непривычным. Начиналось всё в 9 утра с праздничных митингов на предприятиях. После чего сводные колонны из разных районов города в организованном порядке прибывали на площадь к памятнику Ленину, где в 10:30 или 11:00 начинался общегородской торжественный митинг. По окончании митинга колонны демонстрантов проходили по улице Карла Маркса до Первомайской, где уже начинали формироваться колонны сотрудников милиции, физкультурников и учащихся школ для парада, который должен был завершать демонстрацию.



Улица Карла Маркса 1 мая 1936 г. (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://tagil-press.ru/wp-content/gallery/d184d0bed182d0bed182d0b0d0b3d0b8d0bb.jpg)



С часу дня во всех районах города начинались праздничные гуляния, концерты самодеятельных коллективов, спортивные мероприятия. Жители Гальянки устраивали гуляния на Лисьей горе, у населения Выи любимым местом был Волковский парк, те, кто проживал в Центральном районе, собирались на гуляния в Горпарке, а жители Вагонстроя — в Парке культуры и перед Центральным клубом УВЗ. В этот день в кинотеатрах города шли бесплатные показы художественных фильмов.

Надо сказать, что места проведения митингов, как и порядок и маршруты следования колонн, время от времени менялись. Так, до появления памятника Ленину митинги проводились перед домом купца Ляпцева (ныне — Дворец культуры школьников). Во второй половине 1930-х торжественные митинги проходили на площади Рабочей Молодёжи, на месте фонтана в Комсомольском сквере, а колонны демонстрантов шли по кругу от улицы Первомайской по Ленина, Карла Маркса и снова до Первомайской.

В годы Великой Отечественной войны общегородские митинги и демонстрации не организовывались, практика их проведения возобновилась в городе и по всей стране в 1946 году. Тогда же в местной и центральной прессе начали публиковать тезисы и лозунги к празднованию Первомая.

Современные формы проведения праздничные шествия в Нижнем Тагиле стали обретать уже в 1950–1960-х годах, когда были почти застроены и благоустроены центральные улицы районов города. В Ленинском районе маршрут движения колонн был проложен по проспекту Ленина, от улицы Первомайской до Театральной площади. Первоначально трибуна, откуда руководители города поздравляли демонстрантов, располагалась справа по ходу движения колонн, то есть на той стороне, где находится Драматический театр. Трибуна была деревянной. Собирали и украшали её обычно накануне шествия.



Фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения

(https://tagil-press.ru/wp-content/gallery/d184d0bed182d0bed182d0b0d0b3d0b8d0bb.jpg)



Что касается формирования колонн и порядка их прохождения, то это выполнялось в соответствии с давно сложившимися правилами и традициями: сначала шли коллективы предприятий, учреждений и учебных заведений, занявшие первые места по итогам соцсоревнования в своём районе, за ними следовали остальные, соответственно занятому месту. А так как в те годы проспект Ленина был не таким широким, как сейчас, колонны двигались в один поток. Маршрут прохождения колонн был оцеплен милицией и военнослужащими, на всём протяжении движения работали координаторы и распорядители из аппаратов райкомов партии и исполкомов, следившие за порядком.

В Дзержинском районе проходили свои демонстрации. Право на проведение отдельных от города демонстраций отстаивали на протяжении долгих лет директора УВЗ и власти района.



Коллектив отдела главного металлурга НТКРЗ на первомайской демонстрации (фото 1968 г.)

(фото Г. И. Кужильного / с разрешения владельца архива)



Демонстрации в Дзержинском районе проходили по проспекту Вагоностроителей. Колонны собирались на бульваре Хмельницкого (ныне — Дзержинского), а трибуна с руководителями района и передовиками производства располагалась у машиностроительного техникума. Колонны шествовали до пересечения проспекта Вагоностроителей с Восточным шоссе.

Демонстрация трудящихся в Дзержинском районе в 1960-е гг. (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения) (https://tagil-press.ru/wp-content/gallery/tagil-nasha-vagonka/Demonstracija.jpg) Демонстрация трудящихся в Дзержинском районе в 1960-е гг. (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения) (https://tagil-press.ru/wp-content/gallery/tagil-nasha-vagonka/Pervomajskaja-demonstracija-na-Vagonke.-Foto-iz-fondov-muzeja-UVZ.-kopija.jpg) Демонстрация трудящихся в Дзержинском районе в 1960-е гг. (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения) (https://tagil-press.ru/wp-content/gallery/tagil-nasha-vagonka/Demonstracija.jpg)

В 1970 году в КЗоТе СССР за праздником было закреплено новое название — 1 и 2 мая стали Днями международной солидарности трудящихся и оставались таковыми до 1990 года. А с 1992-го концепция изменилась и Первомай стал отмечаться как Праздник весны и труда. Во всём мире 1 мая отмечают ещё более чем в 80 странах. Правда, демонстрации устраиваются не везде.

(с) 2022. Сергей Волков и Дмитрий Кужильный эксклюзивно для АН «Между строк»