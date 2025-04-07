В Кушве будут судить наркозакладчицу

В Кушвинском городском суде началось разбирательство по уголовному делу местной жительницы Елены Х. Ей предъявлено обвинение в совершении ряда преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических веществ, — 8 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, совершённые группой лиц по предварительному сговору), 12 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, пп. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, совершённые организованной группой в крупном размере).

По версии следствия, женщина принимала участие в организованной группе, которая занималась распространением наркотиков через интернет. Предполагается, что с ноября по декабрь 2024 года она исполняла роль курьера-закладчика — её задачей было получать крупные партии наркотиков, спрятанные в тайниках, а затем фасовать их на более мелкие и прятать в новых местах для последующего сбыта.

Благодаря оперативным действиям сотрудников полиции все тайники, созданные подсудимой и её сообщниками, были обнаружены, а наркотические вещества изъяты. Судебное следствие продолжается.