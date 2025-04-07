Под Нижним Тагилом в районе посёлков Новоасбест и Уралец произошло два серьёзных ДТП с участием автомобилей скорой помощи (ВИДЕО)

Сегодня, 7 апреля, под Нижним Тагилом произошло два серьёзных ДТП с участием автомобилей скорой помощи.

Первый автомобиль в районе посёлка Новоасбест, предположительно, столкнулся с другим транспортным средством. Причины столкновения пока не установлены, не исключено, что ДТП стало результатом плохой видимости из-за снегопада и снежной каши на дороге.

Второй инцидент с машиной скорой помощи произошёл на трассе в районе посёлка Уралец. Вероятно, водитель потерял управление, и автомобиль перевернулся на бок и вылетел на обочину.

В настоящее время обстоятельства обоих ДТП выясняются. По предварительным данным, серьёзных травм медикам удалось избежать.

Ещё одно ДТП произошло на трассе между Нижним Тагилом и Верхней Салдой, в котором столкнулись три автомобиля. Обстоятельства этого происшествия также уточняются.

Госавтоинспекция Свердловской области сообщает о сложных погодных условиях на дорогах. Снегопад продолжается, на дорогах сырость и рыхлый снег. Мокрая дорога снижает сцепление шин с поверхностью и увеличивает риск аквапланирования. В связи с этим, Госавтоинспекция рекомендует водителям учитывать дорожные и погодные условия при выборе скоростного режима, убедиться в использовании зимних шин с хорошим протектором, отказаться от резких манёвров и выезда на встречную полосу, быть максимально сосредоточенными и соблюдать увеличенную дистанцию. Патрули ДПС следят за ситуацией, обеспечивая безопасность движения. Отдел пропаганды Госавтоинспекции призывает всех участников дорожного движения к повышенной осторожности и бдительности.