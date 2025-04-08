Массовая драка юных тагильских хоккеистов попала на видео 

Страсти на ледовых аренах кипят не только за океаном и в чемпионатах высшего уровня. Нередко свой спортивный азарт и боевой пыл показывают и юные участники соревнований по хоккею. Один из таких случаев произошёл в Нижнем Тагиле 3 февраля 2024 года в ФОК «Президентский». Совершенно случайно у нас оказался фрагмент матча между тагильским «Кристалл-Юпитер—2011» и «Авто-Верхняя Пышма—2011» на Первенство федерального округа. По ходу встречи гости уверенно вели 0:4, когда в середине третьего периода защитник команды из Верхней Пышмы вступился за своего вратаря и толкнул игрока «Кристалла». После этого в массовую потасовку включились все юные хоккеисты обеих команд. Арбитрам встречи пришлось несколько раз разнимать дерущихся подростков, но они снова находили себе соперника. Встреча закончилась со счётом 1:4 в пользу «Авто».