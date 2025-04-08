В этот день, 8 апреля 2012 года. Стало известно, что в Нижнем Тагиле каждые три дня угоняют по легковой машине, в городе начались ямочные ремонты дорог, а мэр Исаева призвала школьников и студентов выйти на субботники

Инспектор по пропаганде нижнетагильской ГИБДД Валентина Репина сообщила, что в городе каждые три дня угоняют легковую машину. Все угнанные автомобили не имели противоугонной сигнализации либо были оборудованы самодельными противоугонными устройствами. Среди иномарок угонщиков чаще всего привлекали автомобили Toyota. Среди отечественных автомобилей — ВАЗ-21099, ВАЗ-2115 и «классика» (ВАЗ-2103, 2105, 2106). В большинстве случаев угоны происходят в местах массового скопления автотранспорта, а каждая пятая автокража в Нижнем Тагиле происходит у проходных НТМК и УВЗ.

В Нижнем Тагиле на неделю раньше запланированного, благодаря запуску асфальтового завода, начались долгожданные ямочные ремонты. Работы с самого утра велись на улицах Горошникова, Красноармейской и проспекте Ленина. Контроль за ходом работ вместе со специалистами мэрии осуществляли общественники из движения «Тагил без ям».

В трамвае с бортовым номером 77, работавшем на маршруте № 12, начала действовать передвижная выставка «Тагильскому трамваю — 75 лет». На четырёх планшетах пассажирам демонстрировались факты становления и развития этого вида транспорта в городе. Выставка — совместный проект Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» и Управляющей компании городским электротранспортом.

В рамках заключительных игр чемпионата России по волейболу среди женских команд «Уралочка-НТМК» одержала первую победу над командой «Омичка» со счетом 3:1.

Определены даты начала традиционных весенних субботников. 10 апреля ЕВРАЗ НТМК должен был вывести на уборку территорий Тагилстроевского района не менее 60 своих сотрудников, ЕВРАЗ ВГОК — около 50 работников, чтобы наводить порядок на Вые — в парке имени Горького и на улице Фрунзе. 13 апреля на субботник собрались работники «Уралхимпласта», а с 21 по 24 апреля наведением чистоты и порядка на улицах Вагонки должны были заняться работники УВЗ. Всего в весенней кампании по уборке мусора с улиц города должны были принять участие 1500 человек. В мэрии Нижнего Тагила приготовили около 2 тысяч мешков для мусора и 600 пар перчаток, были куплены новые мётлы, лопаты и совки. Глава города Валентина Исаева призвала учащихся школ, техникумов и вузов тоже принять активное участие в городских весенних субботниках.