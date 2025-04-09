В «Экодоме» студенты-историки и школьники Нижнего Тагила создали экосувениры для проекта «Уральское наследие»

Региональный оператор «Рифей» и холдинг «Деловой Дом на Архиерейской» (ДДА) при поддержке Нижнетагильской городской думы запустили новый просветительский проект «Уральское наследие», чтобы привлечь внимание тагильчан к сохранению истории, культуры и природы Урала. В «Экодоме», расположенном в парке «Народный», разработали экосувениры с принтами уральских достопримечательностей и объектов культурного наследия. Также для школьников и студентов провели встречу с теми, кто много лет занимается охраной объектов культурного наследия на Урале.

«Когда в “Экодоме” начались мастер-классы по литью бумаги из вторичного сырья, стало понятно, что это может привести к интересному проекту, например, к созданию серии открыток с изображениями памятников природы и истории Урала. Гости смогут делать такие открытки и дарить их своим родным и друзьям, передавая идею сохранения уральского наследия», — отметил генеральный директор компании «Рифей» Артем Ткаченко.

В разработке первых сувенирных открыток и обложек на паспорт серии «Уральское наследие» приняли участие ученики школы № 50 и студенты Нижнетагильского педагогического института.

По информации пресс-службы ДДА, мероприятие направлено на популяризацию знаний об историческом наследии Урала и знакомство молодёжи с архитектурой прошлого. Это служит примером того, как локальные культурные объекты становятся частью культурного наследия, превращаясь в открытки и эко-сувениры. Краевед и автор программы «Мы живём на Урале» Татьяна Сыскова рассказала о малоизвестных, но важных для истории Урала достопримечательностях.

«Один из наших педагогов предложил сходить нам на это интересное мероприятие, которое звучало как нечто интересное и креативное. Вообще, я ещё со школьных времён занимаюсь волонтёрской деятельностью и сохранением природы. В школе мы часто участвовали в акциях и сотрудничали со станцией юных натуралистов. Сегодня нам удалось создать обложку на паспорт из вторичного сырья, это очень интересный формат, и всем понравилось», — рассказал АН «Между строк» студент НТГСПИ Ростислав Смирнов.

Для создания эко-сувениров использовались изображения восстановленных уральских особняков, нарисованные художницей Анной Матяж, а также работы тагильского живописца Натальи Рудый.

«Я, как продолжатель традиций реалистической живописи, стараюсь сохранить историю зданий в том виде, в котором они есть. В архитектуре присутствуют различные стили и, конечно, современная архитектура выглядит совершенно иначе, нежели памятники, которые строились в течение длительного времени. Они выглядят иначе, имеют свой стиль и восстанавливаются, чем и привлекают моё внимание. Мне важно отразить первозданный облик зданий, чтобы они надолго остались в памяти не только жителей Нижнего Тагила, но и Урала в целом», — поделилась тагильская художница Наталья Рудый.

В планах у «Экодома» — на день рождения Нижнего Тагила подарить тагильчанам открытки с изображениями уральских достопримечательностей, сделанные школьниками, представителям власти, общественникам и предпринимателям.