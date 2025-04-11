Тагильский weekend топ-6: День космонавтики, футбол, выставка художника-фронтовика Вилена Мухаркина и спектакль о ценности жизни и трудностях взросления

О том, чем заняться с 11 по 13 апреля

Зима, точно по национальности русская, потому что не сдаётся. А мы, как всегда, рады предложить вам подборку увлекательных событий, которые пройдут в Нижнем Тагиле в эти выходные. Выбирайте, куда сходить и интересно провести время.

Выставка «Салют Победы» (12+)

до 18 июля 2025 года

в Музее истории «Уралвагонзавода»

Из Москвы в Нижний Тагил доставлены живописные и графические произведения — всего 19 работ известных мастеров: Валерия Мокрушина, Александра Сытнова, Адольфа Алексеева, Александра Ананьева, Петра Жигимонта, Николая Короткова, Алексея Семенова, Вениамина Сибирского, Егора Смирнова и Николая Жукова. Их творчество носит документальный характер. Все работы выполнены в жанре реализма и объединены единой идеей — служение искусством своему Отечеству. Выставка «Салют Победы» будет открыта для посетителей до 18 июля 2025 года.

Открытие выставки «Отражение цвета» (12+)

11 апреля в 16:00

в культурном центре «Дом Окуджавы»

Культурный центр приглашает на открытие выставки «Отражение цвета», приуроченной к 100-летию со дня рождения тагильского живописца и графика, члена Союза художников России — Вилена Мухаркина. Уроженец Надеждинска (ныне Серов), он окончил Нижнетагильское художественно-промышленное училище, преподавал и работал художником-оформителем в Нижнетагильских художественно-производственных мастерских. Участник Великой Отечественной войны, награждён орденом Отечественной войны I степени и медалями. Работы мастера входят в коллекции Нижнетагильского музея изобразительных искусств, краеведческих музеев Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Ивделя, Серова, галерей Москвы, а также хранятся в частных коллекциях. Вход свободный.

Спектакль «Зелёная кошка» (12+)

11 апреля в 18:00

в креативном кластере SAMORO.doc

Театр-студия «Зеркало» представит один из своих самых глубоких спектаклей — «Зелёная кошка» (12+). Пьеса румынского драматурга Элизы Вилк рассказывает о любви, дружбе и нескончаемой надежде на свет среди серых домов и пустых улиц провинциального города. Это история о ценности жизни и сложностях взросления. В спектакле поднимаются темы, важные не только для подростков, но и для взрослых. Театр-студия «Зеркало» — участник и лауреат всероссийских фестивалей в Екатеринбурге, Сарапуле и Красноярске.

Презентация поэтического сборника «Дыхание» Василия Овсепьяна (12+)

12 апреля в 13:00

в культурном центре «Дом Окуджавы»

Василий Овсепьян — поэт, писатель, краевед, член Союза писателей РФ, член Союза журналистов РФ, автор 20 поэтических книг, множества статей и театральных пьес, руководитель городской поэтической студии «Ступени». Он — автор идеи и редактор сборника стихов «И это всё о нем…», посвященного Булату Окуджаве, а также один из инициаторов создания Дома Окуджавы в Нижнем Тагиле. Номинант и финалист Национальной литературной премии «Поэт года — 2020» и финалист премии имени Сергея Есенина «Русь моя — 2021». Живёт и работает в Нижнем Тагиле. Программа встречи включает: знакомство с книгой, чтение стихов, открытый диалог и автограф-сессию. Вход свободный.

Футбольный матч ФК «Уралец-ТС» против ФК «Оренбург-2» (0+)

13 апреля в 15:00

на стадионе «Уралвагонзавода»

Нижнетагильский футбольный клуб «Уралец-ТС» проведёт первый домашний матч этого сезона с ФК «Оренбург-2». Красно-синие ждут вашей поддержки. Вход свободный.

День космонавтики в ТРЦ DEPO (0+)

12 и 13 апреля c 12:00 до 19:00

на фудкорте и лужайке ТРЦ DEPO

Торгово-развлекательный центр DEPO приглашает тагильчан отметить День космонавтики. На фудкорте 12 апреля с 12:00 до 15:00 состоится просмотр кино про космос на большом экране, с 15:00 до 17:00 — развлекательная программа для детей «Космическое путешествие и лаборатория сумасшедшего профессора», с 17:00 до 18:00 мастер-класс Маши Новак по стилю «Магия цвета», с 18:00 до 19:00 — DJ Dmitriy Fresh. 13 апреля на лужайке с 16:00 до 18:00 — состоится детская развлекательная программа Among Us и шарик-шоу. Вход свободный.