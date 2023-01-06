Намедни. Нижний Тагил, 1998 год

1998 год запомнился в первую очередь августовским дефолтом, который вверг страну в затяжной экономический кризис. В то же время у людей стало появляться ощущение того, что хуже уже не может быть и в дальнейшем жизнь начнёт налаживаться — пусть медленно, не без потерь, но всё же... Эта надежда сопровождала россиян весь год. В чём-то эти надежды оправдались, в чём-то нет.

ЯНВАРЬ

1 января на Нижнетагильском металлургическом комбинате были введены в обращение слипы — суррогатная валюта предприятия. Слипы, тут же прозванные в народе «всхлипами», должны были способствовать погашению задолженности предприятия по выплате работникам зарплаты за период с ноября 1996 года по ноябрь 1997-го. В счёт погашения задолженности предлагалось приобретать продовольственные и промышленные товары в четырёх магазинах на территории НТМК и в магазине «Елисей» на ГГМ, а также пользоваться платными услугами медцентра «Никомед» и управления сбыта комбината. Приобрести товары можно было после предъявления карты «Тагилбанка», на которую работнику зачисляли зарплату, и пропуска. На один слип можно было приобрести товары на сумму 200 рублей. Если стоимость товара превышала 1000 рублей, кроме слипов работник должен был иметь специальное разовое удостоверение, подтверждающее наличие суммы на лицевом счёте покупателя. Всё это было очень неудобно, но иначе получить зарплату в то время было практически невозможно.

1 января 1998 года в Екатеринбурге был создан Екатеринбургский кардиологический научно-практический центр, первым директором и научным руководителем которого стал доктор медицинских наук Ян Львович Габинский. В тот же день были образованы государственные архивы в городах Красноуфимске и Ирбите.

14 января в Екатеринбурге было совершено покушение на губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя.

1 января в России вновь была введена в обращение самая мелкая монета — копейка.



Копейка 1998 года (фото неизв. автора / https://avatars.dzeninfra.ru/get-zen_doc/1926194/pub_5e64771e4e852d3f01bb0d0e_5e65be076b5fab5c52b6c08c/scale_1200)



В тот же день, 1 января, в телевизионном эфире появился канал ТНТ («Твоё Новое Телевидение»), ориентированный на аудиторию в возрасте от 18 до 30 лет. А 4 января на НТВ стартовал показ российского сериала «Улицы разбитых фонарей» (16+).

9 января в Москве в результате разборки между двумя преступными группировками был убит гендиректор гостиницы «Россия» Евгений Цимбалистов.

22 января американский космический челнок Endeavour доставил на орбитальную станцию «Мир» российского космонавта Салижана Шарипова, а неделю спустя российский космический корабль «Союз ТМ-27» доставил на «Мир» двух российских космонавтов: Талгата Мусабаева и Николая Бударина, а также астронавта из Франции Леопольда Эйартца.

30 января российская экспертная комиссия официально подтвердила подлинность найденных останков Николая II.

ФЕВРАЛЬ

16 февраля в Нижнем Тагиле были открыты новые трамвайные маршруты: № 15 (ГГМ — Новая Кушва) и № 16 (Центр города — Выя — Красный Камень — центр города).

Неделю спустя на ежегодном отчётном собрании акционеров ОАО НТКРЗ заявили, что в связи с тяжёлым материальным положением завода выплат дивидендов по акциям не будет, а вся прибыль пойдёт на развитие производства.

В феврале было объявлено, что в связи с постоянным ростом цен на горюче-смазочные материалы к 1 июля будет прекращено движение по Висимо-Уткинской узкоколейной железной дороге.

7 февраля стартовали XVIII зимние Олимпийские игры в Нагано. В этой Олимпиаде участвовало рекордное количество спортсменов из Свердловской области: хоккеист Алексей Яшин, фигуристка Татьяна Малинина, конькобежец Андрей Ануфриенко, двоеборец Дмитрий Синицын, биатлонисты Сергей Чепиков, Алексей Айдаров и Александр Попов. Хотя не все они выступали за сборную России. Да и олимпийских наград никто из них не завоевал, если не считать Алексея Яшина, ставшего серебряным медалистом олимпийского хоккейного турнира.

В тот же день, 7 февраля, в здании Театра эстрады в Екатеринбурге прошёл съезд непартийного общественного объединения «Преображение Урала». В работе съезда приняли участие более 500 делегатов из городов и сёл Свердловской, Челябинской, Курганской областей.

26 февраля состоялся первый государственный визит президента Украины Леонида Кучмы в Россию, во время него был подписан договор об экономическом сотрудничестве между двумя странами и Программа экономического сотрудничества на период 1998–2007 гг.

27 февраля в воинской части, расположенной в городе Печоры, были расстреляны два человека: рядовые Владимир Казаков и Андрей Горунович. Подробности трагедии и виновные так и не были установлены.

МАРТ

6 марта на Серовском тракте была задержана банда «оборотней в погонах», которая в течение двух лет разбойничала на северных дорогах Свердловской области в форме сотрудников милиции. В группировку входили 19 человек, в том числе два тагильских милиционера: лейтенант Роман Гусев и майор Алексей Калашников. Задержание проходило по всем классическим канонам жанра: план «Перехват», погоня, перестрелки. Следствие продолжалось два года, за время которого двое задержанных покончили с собой в СИЗО.

26 марта в Нижнем Тагиле было создано муниципальное учреждение «Центр социальной помощи семье и детям».

3 марта в Екатеринбурге был убит депутат палаты представителей Законодательного собрания Свердловской области, адвокат Георгий Степаненко. Преступление так и не раскрыли.

26 марта в Екатеринбурге прошла неделя фильмов киностудии имени Горького, в течение которой не только демонстрировались всенародно любимые фильмы, но и проходили творческие встречи актёров с екатеринбуржцами. Одним из тех, кто выступал перед зрителями в ККЗ «Космос», был актёр Сергей Бодров-младший, который представлял фильм Алексея Балабанова «Брат» (18+), снятый годом ранее. Актёр дал несколько интервью корреспондентам газет, телеканалов и радиостанций Екатеринбурга и долго отвечал на вопросы зрителей, собравшихся в зале.



Сергей Бодров-младший Екатеринбурге (фото: «Областная газета», 1998 г. / фрагмент ориг. изображения)

(https://www.oblgazeta.ru/media/filer_public_thumbnails/filer_public/2021/12/26/715ad3b8-cf35-4675-837f-11e6a6cf42b0-bdr.jpeg__800x542_q85_subsampling-2.jpg)



В марте в Екатеринбурге был создан фонд «Город без наркотиков», основными задачами которого были заявлены агитация населения, направленная на здоровый образ жизни, выпуск медиаматериалов о вреде наркотиков, проведение спортивных соревнований, а также поддержка детских спортивных клубов.

18 марта Россия официально учредила своё постоянное представительство в НАТО.

23 марта было объявлено об отставке премьер-министра РФ Виктора Черномырдина. На его пост был назначен Сергей Кириенко.

30 марта Российская Федерация ратифицировала Конвенцию о защите прав человека и основных свобод — один из главных документов Совета Европы. Подписав Конвенцию, Россия обязалась соблюдать одобренные Советом Европы нормы в области прав человека, а в случае их нарушения граждане России получили право обращаться в Европейский суд по правам человека.

АПРЕЛЬ

В апреле энергетики НТМК отпраздновали свой 60-летний юбилей, а администрация Нижнего Тагила признала, что задержки выплаты заработной платы на некоторых предприятиях города достигают 6 месяцев. Тогда же горздравотдел информировал Свердловский облздрав и Заксобрание области об участившихся случаях голодных обмороков на ряде тагильских заводов. Сообщение тагильских медиков было отправлено в архив без рассмотрения.

В Екатеринбурге в ночь на 4 апреля был убит кандидат в депутаты областной Думы 32-летний бизнесмен Геннадий Меркулов. Преступление было раскрыто только через три года. Заказчиком убийства оказался криминальный авторитет Александр Яковлев по кличке Рыбак. Суд назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы. Его подельники тоже были осуждены, но на меньшие сроки.

14 апреля в Екатеринбурге на площади перед Дворцом молодёжи прошёл студенческий митинг, в котором приняли участие более 4000 человек. Официальная часть митинга закончилась за 30 минут, но студенты, протестуя против новой реформы высшего образования, пришли к зданию администрации Екатеринбурга и гордумы, где начали выкрикивать нецензурные слова в адрес представителей власти и президента. Представителям администрации города были переданы требования протестующих, ответа на которые не последовало. Чиновники смогли убедить студентов, что им следует обратиться к Законодательному собранию области. Участники митинга прошли к зданию Заксобрания, где их встретили сотрудники ОМОНа. Правоохранители сразу же предложили студентам разойтись, дав на размышление пять минут. Тогда в сотрудников милиции из толпы полетели куски льда, после чего ОМОН принялся разгонять демонстрантов, применяя спецсредства. Никаких комментариев от властей не последовало. Лишь вечером, после выхода на «4 канале» сюжета о митинге, губернатор области Эдуард Россель выступил с примирительной речью и пообещал, что сообщит о мнении екатеринбургских студентов лично Борису Ельцину.



Митингующие студенты у здания областного Заксобрания (фото неизв. автора, 1998 г. / фрагмент ориг. изображения)

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30 апреля председателем правления РАО «ЕЭС России» был назначен Анатолий Чубайс.

МАЙ

6 мая в УВД Нижнего Тагила поступило сообщение, что в пешеходном тоннеле на территории УВЗ заложена бомба. На место сразу выехали сапёры и криминалисты, входы в тоннель были блокированы сотрудниками ОМОНа. Широкой огласки происшествие не получило. На этом напасти вагоностроителей не закончились. Обещанную на 7–10 мая выплату зарплаты за январь отложили на неопределённое время.

10 мая в рамках всероссийского гастрольного тура в Екатеринбург прилетела Алла Пугачёва. Проехав по городу, Примадонна встретилась с губернатором области Эдуардом Росселем, мэром города Аркадием Чернецким и директором цирка Анатолием Марчевским, после чего дала концерт на Центральном стадионе Екатеринбурга. На концерте появился и её тогдашний муж — Филипп Киркоров. После концерта кортеж Пугачевой направился в ночной клуб «Водолей», где должна была состояться презентация именной коллекции обуви.



Алла Пугачёва во время концерта на Центральном стадионе в Екатеринбурге, 10 мая 1998 г. (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(http://fan-club-alla.ru/wp-content/uploads/2018/05/C-iaoGfleek.jpg)



Несмотря на продолжительную рекламную кампанию и хорошую погоду, стадион был заполнен не полностью. Автовладельцы Екатеринбурга были возмущены из-за перекрытия ряда улиц.

12 мая президент России Борис Ельцин впервые выступил в интернете и ответил на 14 вопросов, поступивших со всех концов мира. Сеанс онлайн-общения продолжался полчаса.

26 мая на Выборгской судоверфи были завершены работы по оснащению оборудованием плавучего космодрома «Одиссей».

29 мая бывший сотрудник МВД Артур Елисеев попытался совершить теракт в здании собора Святых Петра и Павла в Петропавловской крепости. Террорист предупредил о своих намерениях милицейский пикет, дежуривший в храме, и дал эвакуировать посетителей. После чего потребовал встречи с представителями СМИ и дал интервью корреспонденту радиостанции «Балтика FM», в котором сообщил, что во всех его личных бедах и ухудшении жизни граждан России виноват «кровавый режим Бориса Ельцина». Елисеев был задержан и получил 3,5 года колонии.

В мае в России начались массовые перекрытия железных дорог шахтёрами в знак протеста против длительных невыплат заработной платы.



Шахтёрские пикеты на одном из участков Транссиба (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://ic.pics.livejournal.com/visualhistory/41991674/291140/291140_2000.jpg)



ИЮНЬ

9 июня в Нижнем Тагиле началось восстановление Скорбященского монастыря. Неделю спустя в город прибыла делегация из города Кривой Рог. В ходе встреч с главой администрации Нижнего Тагила и руководителями градообразующих предприятий было подписано несколько соглашений о сотрудничестве и высказано обоюдное желание скрепить отношения между двумя городами побратимскими узами.

17 июня из-за попадания молнии в трёх местах одновременно произошли взрывы боеприпасов на складах Минобороны, находящихся в поселке Лосином, расположенном неподалёку от города Берёзовского, где хранилось около 240 тонн боеприпасов, а также 100 тонн тротила и аммонит. Огонь быстро перекинулся на склады, и вскоре последовало несколько мощных взрывов. Из-за разлёта боеприпасов на расстояние до 200 метров начался пожар в лесном массиве. Площадь пожара составила более 340 гектаров. Ударная волна выбила все стёкла в населённых пунктах, находящихся в радиусе 2 километров. В ликвидации чрезвычайной ситуации принимали участие подразделения Минобороны, МЧС и МВД области. В результате ЧП погибли 14 человек, ещё 17 были ранены.

В ночь на 21 июня по Москве и Московской области пронёсся мощный ураган, в результате которого погибли 11 человек, ещё около 200 получили ранения. Было повалено почти 50 тысяч деревьев, разрушено 12 зубцов Кремлёвской стены, сорвана кровля со здания Большого театра и сброшены кресты Новодевичьего монастыря. Различные повреждения получили 2157 жилых строений.

25 июня корпорация Microsoft выпустила операционную систему Windows 98. Презентация новинки транслировалась телеканалом CNN. Во время подключения к демонстрационному компьютеру под управлением Windows 98 периферийного устройства в системе возникла фатальная ошибка, вызвавшая синий «экран смерти». В ряде средств массовой информации посчитали происшествие частью пиар-кампании Microsoft, и конфуз постарались быстро забыть. Тем не менее оптимизация системы продолжалась 10 лет.

ИЮЛЬ

В начале июля в Нижнем Тагиле впервые была озвучена идея проведения Международной выставки вооружений. В качестве площадки для проведения мероприятия была предложена территория Нижнетагильского института испытания металлов. Через несколько месяцев идея в доработанном виде легла на стол губернатора Свердловской области.

18 июля Нижний Тагил проездом из Екатеринбурга в Верхотурье посетила августейшая семья в составе главы Императорского дома государыни Марии Владимировны, её императорского высочества Леониды Георгиевны и цесаревича Георгия. Встречал гостей мэр города Николай Диденко. У тагильчан визит августейших особ ничего, кроме недоумения, не вызвал.

24 июля Нижний Тагил посетил президент Международного комитета по сохранению индустриального наследия Луи Бержерон.

6 июля в Екатеринбурге начала свою работу международная конференция по геодинамической активности Урала. Событие это прошло незаметно для большинства СМИ, но самые дотошные журналисты выяснили, что геодинамическая обстановка в Нижнем Тагиле должна насторожить городские власти: оказалось, что в апреле текущего года в городе произошло семь тектонических толчков, которые могли спровоцировать техногенные катастрофы.

17 июля в Екатеринбурге прошли мероприятия, посвящённые годовщине расстрела царской семьи в июле 1918 года. Два дня спустя ряд представителей Русской Православной Церкви высказали сомнения в том, что человеческие останки, найденные под Екатеринбургом, принадлежат семье Романовых, и призвали к проведению «дополнительной экспертизы с привлечением иностранных специалистов».

В ночь на 3 июля в своём доме в деревне Клоково Московской области был застрелен депутат Государственной Думы II созыва, отставной генерал-лейтенант Лев Рохлин. В убийстве обвинили жену Рохлина. По мнению ряда экспертов, настоящие убийцы и организаторы преступления до сих пор не найдены.

С 11 по 19 июля в Москве прошли первые Всемирные юношеские игры. А 19 июля в Нью-Йорке стартовали IV Игры Доброй воли, в которых приняли участие 2,5 тысячи спортсменов из 50 стран.

АВГУСТ

14 августа президент России Борис Ельцин публично заявил о том, что «девальвации в стране не будет». Выступление главы государства прозвучало после того, как накануне ряд экспертов на страницах центральных газет и в эфире популярных телеканалов высказали мнение, что страна стоит на пороге глубокого экономического кризиса и дефолта.

17 августа правительство Российской Федерации объявило дефолт. В стране прекратились выплаты зарплат, пенсий и пособий. Курс рубля рухнул в 3,2–3,5 раза: с 6,8 рубля до 22 рублей за доллар. Разорилось большое количество малых предприятий. Банковская система оказалась в коллапсе на полгода, несколько банков объявили о банкротстве. Вкладчики разорившихся банков потеряли вклады, рублёвые сбережения населения обесценились, упал уровень жизни, количество получающих пособие по безработице удвоилось. Было подорвано доверие населения и иностранных инвесторов к российским банкам и государству.

23 августа правительство Сергея Кириенко было отправлено в отставку, обязанности премьера были возложены на Виктора Степановича Черномырдина. Однако ощутимых результатов эти шаги не дали.

31 августа на территории Латвии прекратил свою работу последний военный объект России — Центр наблюдения за космическими объектами в Скрунде, он же — радиолокационная станция противоракетной обороны. Демонтаж объекта начался 1 сентября.

14 августа Екатеринбург скромно отметил День города. Главным событием праздника стало открытие памятника Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину, который уже на следующий день местные острословы «переименовали» в памятник Бивису и Баттхеду.

19 августа в Екатеринбурге был убит ветеран-афганец Владимир Лебедев, который летом 1992-го организовал захват афганцами двух многоэтажных домов на Таганской улице. Через два десятка лет писатель Алексей Иванов написал роман «Ненастье», основанный на этих событиях.

СЕНТЯБРЬ

1 сентября постановлением главы Нижнего Тагила создано управление опеки, попечительства и защиты прав несовершеннолетних администрации города.

В первых числах сентября на НТМК было введено внешнее управление. Генеральным директором был назначен Анатолий Леонидович Шевцов.

В сентябре в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле появились магазины торговой сети «Купец». Сеть проработала в Свердловской области 15 лет.

5 сентября пятеро матросов захватили заложников на полигоне на Новой Земле в Архангельской области. В тот же день мэр Москвы Юрий Лужков открыл после реконструкции обновлённую кольцевую автодорогу, на которой появились 146 новых мостов и путепроводов, 70 пешеходных переходов и 12 тоннелей.

11 сентября председателем правительства РФ стал Евгений Максимович Примаков, а на пост главы Центробанка был назначен Виктор Владимирович Геращенко. Через несколько дней Примаков выступил на страницах центральных газет и в эфире рейтинговых телеканалов, огласив стратегию выхода страны из кризиса и восстановления доверия населения.

25 сентября начал вещание телеканал «MTV Россия». А 30 сентября впервые в России отмечался День интернета.

ОКТЯБРЬ

29 октября Нижнетагильский молодёжный театр отпраздновал пятилетие своего существования.

31 октября поздравления в связи с 30-летием принимал пансионат «Аист» на горе Долгой.



Пансионат «Аист» (фото: «Тагильский рабочий» / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/sportivnyj-tagil//43-Aist-otkryli-v-1968g..jpg)



13 октября в Екатеринбурге было утверждено Положение «О присвоении звания “Почётный гражданин города Екатеринбурга”».

1 октября в Москве начал вещание телеканал «ТВ-3». В тот же день из Ульяновска пришло известие о том, предприятие «Авиастар» выпустило первый магистральный пассажирский самолёт Ту-204-120.

8 октября был образован Центр специального назначения Федеральной службы безопасности РФ, а Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по подозрению в злоупотреблениях при заключении контрактов на реконструкцию Московского Кремля.

8 октября на Челябинск обрушился снегопад со шквалистым ветром, порывы которого достигали 19 метров в секунду. Снежный покров поднялся до 20 сантиметров. Непогоду ждали и в соседних регионах, в том числе в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле, но не дождались.

31 октября стартовал чемпионат России по хоккею с шайбой среди женских команд. В числе фаворитов турнира была команда из Екатеринбурга «Спартак-Меркурий», которая в конечном итоге стала серебряным призёром первенства.

НОЯБРЬ

1 ноября 40 лет исполнилось Нижнетагильскому музыкальному училищу.

5 ноября в Черноисточинском посёлке состоялось открытие краеведческого музея. Инициатором создания музея стала директор местного Дома творчества Анна Антониновна Рогожина. В тот же день 40-летие отметил Дворец культуры «Уралвагонзавода» имени И. В. Окунева.

18 ноября в Екатеринбурге была учреждена премия имени В. Н. Татищева и Г. В. де Геннина, которая стала вручаться за значительный вклад в социально-экономическое развитие города.

20 ноября на Средний Урал пришло похолодание. Температура воздуха опустилась до минус 25 градусов, а 28 ноября столбики термометров показывали 34 градуса ниже нуля при практическом отсутствии осадков.

4 ноября пенсионер из Подольска Иван Орлов на автомобиле «Москвич-2140» выехал на Красную площадь и взорвал машину перед Спасскими воротами. Мощность взрыва была эквивалентна 600 граммам тротила. В результате этого взрыва были серьёзно ранены три сотрудника ФСО. Орлова задержали, против него было возбуждено уголовное дело.

20 ноября у подъезда своего дома в Санкт-Петербурге была застрелена депутат Государственной Думы Галина Старовойтова. Следствие установило, что исполнителями убийства были члены «тамбовской» преступной группировки Виталий Акиньшин и Олег Федосов.

21 ноября, через день после запуска на околоземную орбиту функционально-грузового блока «Заря», началось строительство Международной космической станции, в создании которой приняли участие 14 стран.

ДЕКАБРЬ

8 декабря в Нижнем Тагиле на Октябрьском проспекте открылся первый магазин сети «Летлэнд».

12 декабря у жительницы Нижнего Тагила Галины Стародумовой похитили сына-подростка. День спустя к женщине домой заявился 43-летний Владимир Курбатов, входивший в группировку Сергея Афанасьева (Афони), и сообщил, что её сын якобы повредил его автомобиль и теперь она должна заплатить выкуп. Бандит вынудил Галину дать расписку в том, что она обязуется отдать Курбатову крупную сумму денег. После чего мальчика вернули домой. Через три дня Курбатов опять навестил Стародумовых. Он заявил, что долг вырос в полтора раза, и потребовал отдать квартиру. Галина обратилась в милицию. 18 декабря милиционеры успокоили женщину, сказав, что банда Афони во главе с её лидером ликвидирована, но 20 декабря её сын опять исчез. Оперативники принялись разыскивать Курбатова, и вскоре выяснилось, что тот 23 декабря был убит в перестрелке с бойцами ОМОНа. Колю Стародумова объявили в розыск, но дело удалось раскрыть только спустя 10 лет, когда было установлено, что подростка похитил, изнасиловал и убил младший сын Курбатова.

25 декабря был сдан в эксплуатацию крытый мини-рынок на улице Зари в Дзержинском районе, а также введена в эксплуатацию новая котельная на Красном Камне.

9 декабря на заседании областной Думы была заслушана информация главного управления внутренних дел Свердловской области о соблюдении федерального законодательства о защите прав акционеров на территории Свердловской области. Речь шла в основном о нарушениях правил приватизации и о конфликтах между конкурентами за собственность, которые имели место на Качканарском ГОКе, Серовском металлургическом заводе, Тавдинском гидролизном заводе.

14 декабря в Москве начала вещание радиостанция «Наше радио».

В декабре 1998-го лучшей русскоязычной песней уходящего года признали «Орбит без сахара» группы «Сплин». Во всемирный Зал славы рок-н-ролла были введены группы Eagles, Fleetwood Mac, The Mamas & the Papas и Santana, а также исполнитель рокабилли 1950-х Джин Винсент.

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(с) 2023. Дмитрий Кужильный (по материалам городских, областных и центральных газет)

Фото на заставке: Дмитрий Кужильный / с разрешения автора