Почти половина мужчин Нижнего Тагила готовы выйти в декрет вместо жены

Исследование, проведённое сервисом Superjob среди женатых мужчин из Нижнего Тагила, планирующих или уже имеющих детей, показало интересные результаты относительно отношения к отпуску по уходу за ребёнком. Согласно данным опроса, почти половина опрошенных (42%) выразили готовность выйти в декрет вместо супруги. В частности, 29% опрошенных уверены, что воспользуются этой возможностью при необходимости, а 13% просто допускают подобную ситуацию.

При этом значительная доля мужчин (58%) не поддерживает такую практику. Среди них 33% абсолютно отвергают саму мысль о таком варианте развития событий, а 25% считают его крайне маловероятным.

Несмотря на готовность большой части мужчин, лишь в 15% нижнетагильских компаний представители сильного пола воспользовались правом на отпуск по уходу за ребёнком до трёх лет.