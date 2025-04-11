В Свердловской области семь чиновников будут судить за халатность и нарушение требований пожарной безопасности, приведшие к ЧС в Сосьве в 2023 году

Первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России завершил расследование уголовного дела по факту масштабного пожара в посёлке Сосьва, который произошёл в 2023 году.

Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение в отношении бывших главы и первого заместителя главы Сосьвинского городского округа, бывших директора, заместителя директора и специалиста по пожарной безопасности МКУ «Управление гражданской защиты и хозяйственного обслуживания Сосьвинского городского округа», временно исполняющей обязанности директора МУП «Водоканал», бывшего начальника пожарной части, а также местного жителя, работавшего на пилораме.

Напомним, в апреле 2023 года на пилораме в посёлке Сосьва загорелись отходы деревообработки и мусор, после чего огонь распространился на соседние жилые дома, хозяйственные постройки, лечебно-исправительное учреждение, котельную и другие здания. В результате пожара погибли 2 человека, а также пострадало имущество на сумму почти 240 млн рублей.

«Следствием СК России проведён значительный объём работы, направленной на установление всех обстоятельств случившегося, сбор и закрепление доказательственной базы. Так, допрошено около 500 человек из числа потерпевших, их законных представителей и свидетелей. Проведены судебно-медицинские, товароведческие и пожарно-технические экспертизы. Проанализирован большой объём должностной и технической документации. В обеспечительных целях арестовано имущество фигурантов. Объём только обвинительного заключения составил 15 томов. По итогам расследования уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу», — отметили в региональном управлении СК России.

По данным следствия, должностные лица не предприняли мер по организации уборки территории от свалок мусора и горючих материалов, МУП «Водоканал» не исполнило обязанности по обеспечению исправности пожарных гидрантов, а пожарные, в свою очередь, не вынесли предписания об устранении нарушений. Обвиняемый, местный житель, выполнявший управленческие функции у индивидуального предпринимателя, допустил складирование горючих пиломатериалов на одном из участков.

«В установлении обстоятельств ЧС в посёлке Сосьва активное участие принимали не только сотрудники районной полиции, но и сыщики подразделения полиции по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска ГУ МВД по Свердловской области. В пострадавшем от огня населённом пункте круглосуточно работал передвижной пункт территориального ОВД по приёму обращений граждан, в том числе по вопросам бесплатного восстановления паспортов, водительских удостоверений и ПТС. Фактов мародёрства и нарушений общественного порядка не допущено благодаря слаженной работе представителей МВД. Режим ЧС и операция “Тайфун” в посёлке Сосьва не отменялись до полной нейтрализации возгорания», — сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Уголовное дело будет направлено в Серовский районный суд для рассмотрения по существу.