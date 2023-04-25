В посёлке Сосьва тушат крупный пожар (ВИДЕО)

25 апреля в посёлке Сосьва рядом с ЛИУ-23 начался пожар, который распространился на жилые дома и постройки. В настоящий момент огнём охвачены более 20 домов, а пожар распространяется всё дальше, пишет РИА Новости. Как сообщают очевидцы, люди запасаются водой, но сильный ветер раздувает пламя быстрее, чем его тушат пожарные и сами жители.

По информации начальника орготдела администрации Сосьвинского округа Юрия Колесниченко, который сейчас находится на месте пожара, дома отстоять не удаётся. Огонь подбирается к поселковой школе № 4, зданию которой больше 110 лет.