Профицит составил 2,7 млн рублей. Финблок мэрии Нижнего Тагила отчитался об экономических итогах за 2024 год

Исполнение доходной части бюджета Нижнего Тагила в 2024 году составило 104%, а расходной – 82%. Профицит составил 2,7 млн рублей. Об этом рассказал замглавы города по финансово-экономической политике Алексей Бурдилов на публичных слушаниях, сообщает пресс-служба мэрии. По словам чиновника, профицит образовался в связи с поступлением сверх утверждённого объёма налоговых и неналоговых доходов, а также за счёт изменения графика платежей по ряду основных муниципальных контрактов.

В связи со стабильной работой предприятий, ростом фонда оплаты труда и предоставлением из областного бюджета трансфертов, в прошлом году отмечалась положительная динамика социально-экономического развития города.

«В бюджет поступило 27 млрд 999 млн рублей, или 104% от утверждённых параметров. Доходы были увеличены как за счёт роста объёмов межбюджетных трансфертов, так и за счёт налоговых и неналоговых доходов. Так, например, только объём поступлений НДФЛ в бюджет города увеличился, по сравнению с 2023 годом, на 900 млн рублей, или на 16,9%», — заявил вице-мэр.

В 2024 году из бюджета города финансировалось 11 муниципальных программ, на реализацию которых было направлено 23,1 млрд рублей. Наибольшая часть бюджета израсходована на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и текущие расходы муниципальных учреждений.

Около пятой части бюджета было направлено на строительство, реконструкцию и ремонт объектов муниципальной собственности. Еще порядка 8%, что составляет более 2,1 млрд рублей, пошли на расходы в сфере жилищно-коммунального и городского хозяйства.

Отмечается, что в 2024 году муниципалитет выполнил все социальные обязательства. Благодаря сотрудничеству городской администрации с правительством Свердловской области и при поддержке губернатора, объём доходов за счёт средств вышестоящих бюджетов существенно вырос. Участие в национальных проектах позволило привлечь дополнительно 1 млрд 396 млн рублей из федерального и областного уровней. На каждый вложенный рубль городского бюджета на реализацию национальных проектов было привлечено 12,2 рубля из вышестоящих бюджетов. Кроме того, достигнут высокий уровень финансовой устойчивости бюджета.

В слушаниях принял участие 101 человек. Тагильчане единогласно одобрили итоги исполнения бюджета города в 2024 году.