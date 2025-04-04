Дебютный фильм бывшего режиссёра Нового Молодёжного театра Нижнего Тагила Антона Бутакова попал на Московский международный кинофестиваль

Дебютный полнометражный фильм «Бесконечный апрель» (18+) бывшего режиссёра Нового Молодёжного театра Нижнего Тагила Антона Бутакова о семейных ценностях, крепкой дружбе и первых шагах в мире взрослых отношений попал на Московский международный кинофестиваль.

«Мой дебютный фильм “Бесконечный апрель” попал в конкурсную программу Московского международного кинофестиваля. Мои поздравления всей команде картины!», — рассказал АН «Между строк» Антон Бутаков.

Напомним, ранее Антон Бутаков дал «Афише МС» эксклюзивное интервью, в котором рассказал, почему выбрал для экранизации именно этот материал, поделился своим мнением о значении диплома режиссёра и актёра в наши дни, рассказал о перспективах российской киноиндустрии и многом другом.