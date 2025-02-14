«Эта история дышит жизнью». Бывший главный режиссёр Нового Молодёжного театра Нижнего Тагила Антон Бутаков рассказал АН «Между строк» про свой первый полнометражный фильм о семейных ценностях, крепкой дружбе и первых шагах в мире взрослых отношений 

Антон Бутаков — актёр и режиссёр, ученик Николая Коляды, директор Центра современной драматургии (ЦСД) Екатеринбурга, бывший главный режиссёр Нового Молодёжного театра Нижнего Тагила, снял свой первый полнометражный фильм по пьесе Ярославы Пулинович «Бесконечный апрель» при поддержке Минкультуры РФ и известного российского кинорежиссёра, сооснователя кинокомпании «29 февраля» Алексея Федорченко. В фильме приняли участие Заслуженный артист России, художественный руководитель Нижнетагильского драматического театра Игорь Булыгин и актриса этого театра Марианна Булыгина. Антон рассказал «Афише МС», почему выбрал для экранизации именно этот материал, поделился своим мнением о значении диплома режиссёра и актёра в наши дни, рассказал о перспективах российской киноиндустрии и многом другом.

— Почему вы выбрали для экранизации именно этот материал? Есть ли существенные отличия в трактовках материала в спектакле и фильме, и если есть, то в чём?

— «Бесконечный апрель» — это пьеса, которая поражает своей универсальностью и актуальностью. Семейные ценности, крепкая дружба, первые шаги в мире взрослых отношений — всё это остаётся близким каждому поколению, вызывая искренний эмоциональный отклик. История буквально дышит жизнью, предлагая богатый визуальный ряд: эпоха, костюмы, мизансцены — всё это идеально подходит для создания кинематографичного шедевра. Производством картины занималась кинокомпания «29 февраля»

Адаптация такого материала стала настоящим испытанием. Важно было сохранить ту магию, которую вложила Ярослава Пулинович в оригинал, но при этом добавить что-то своё, переосмыслив историю через язык кино. Мы хотели подчеркнуть ключевые моменты, насытив их новыми смыслами, углубить характеры героев и добавить свежие штрихи в сюжет.

Отличия между театральной версией и фильмом связаны с особенностями каждой формы. Театр фокусируется на глубине диалогов и непосредственной связи с залом, в то время как кино способно поражать воображение через яркие визуальные образы и захватывающие сцены. Оба формата стремятся передать суть «Бесконечного апреля», но делают это разными средствами, раскрывая различные грани этой удивительной истории.

Так что, несмотря на различия, обе версии сохраняют свою душу, делая произведение вечным и актуальным для зрителей любой эпохи.

— Как вы считаете, почему классик уральского кино Алексей Федорченко, который поначалу, как пишут СМИ, сам хотел снимать киноверсию пьесы Ярославы Пулинович «Бесконечный апрель», в итоге предложил это сделать вам?

— Алексей Станиславович сказал, что после просмотра спектакля «Бесконечный апрель» он понял, что я смогу снять этот фильм, и готов доверить мне такой материал. Это было невероятно приятно, особенно потому, что я очень уважаю Алексея Станиславовича как режиссёра, как человека и как своего учителя. Я был безмерно счастлив уже оттого, что буду работать бок о бок с таким мастером. Более того, он пригласил меня участвовать в съёмках фильма «Новый Берлин», где я снял несколько сцен!

— Как проходил подбор актёров для картины? Почему вы решили пригласить артистов Нижнетагильского драмтеатра?

— Кастинг был долгим и сложным. Первая причина заключалась в том, что в нашем фильме много детей, и нам нужно было найти супер талантливых ребят. На главную роль Вени мы нашли именно такого парня, и это стало подарком для всей нашей команды. В первую очередь я рассматривал артистов Центра современной драматургии, и многие из них снялись в фильме в разных ролях. Вместе с кастинг-директором Анной Котовой мы просмотрели огромное количество заявок и видеопроб, пока не сформировалась уникальная команда. Помню, как мы клеили фотографии актёров на доску. Кого-то из них я давно знаю и дружу, а кто-то был совершенно новым лицом, но все они создали потрясающий актёрский ансамбль.

Когда дело дошло до поиска актёра на роль профессора Брауде, первым кандидатом стал Заслуженный артист России, художественный руководитель Нижнетагильского драматического театра Игорь Булыгин. Я больше никого даже не рассматривал на эту роль, и в итоге мы его утвердили.

— Где можно будет увидеть фильм «Бесконечный апрель»?

— Сейчас фильм приглашён на несколько крупных кинофестивалей, и вскоре мы объявим, где состоится его премьера. После этого я очень надеюсь, что картина выйдет в кинопрокат. Далее фильм появится на онлайн-платформах, которые, как я знаю, уже проявляют интерес. Ну и возможно, однажды его можно будет увидеть по телевизору.

— С кем из российских и зарубежных актёров вы бы хотели поработать?

— Первый в своей жизни кадр я снял с Ольгой Сутуловой. В других кадрах снимались артисты Центра современной драматургии, мои однокурсники, а также артисты «Коляда-Театра», с которым я проработал 13 лет. О чём еще можно мечтать? Хочу работать с талантливыми людьми, а их звёздный статус — не самое важное.

— Насколько важен диплом режиссёра и актёра в наши дни? Возникают ли ограничения из-за его отсутствия или возможно творить без официального образования?

— Я рад, что система постепенно меняется, и значимость диплома как обязательного атрибута уменьшается. У меня нет ни режиссёрского театрального, ни кинообразования, однако я не считаю, что это каким-либо образом мешает мне. Иногда отсутствие классического образования может даже помогать, открывая новые перспективы и подходы. Всё зависит от компетентности и восприятия профессии.

Режиссёр должен постоянно работать, ставить спектакли, снимать фильмы и много смотреть. Наличие диплома — это, безусловно, приятное дополнение, но оно не определяет уровень мастерства и таланта. Главное — это страсть к своему делу, стремление развиваться и готовность учиться новому каждый день.

— Известный российский кинорежиссёр Алексей Балабанов считал, что театральные актёры не должны сниматься в кино, поскольку это абсолютно разные вещи. Судя по тому, что вы снимаете театральных актёров, вы с ним в этом вопросе не согласны, почему?

— Во-первых, кто я такой, чтобы вообще не соглашаться с Алексеем Балабановым? Как мы знаем, Балабанов тоже прекрасно снимал театральных артистов в своих фильмах. Однако я полностью согласен с ним, что это абсолютно разные виды искусства, и артистам необходимо обучаться специфике каждого из них отдельно.

Кроме того, в Екатеринбурге, например, просто нет отдельной профессии «киноартист». В Москве существуют артисты, которые снимаются исключительно в кино и не работают в театре, но таких примеров единицы. У нас в России, в отличие от той же голливудской системы, просто нет столь развитой киноиндустрии, поэтому у нас часто нет другого выбора, кроме как привлекать театральных артистов для работы в кино.

Одна из моих задач — в своих образовательных практиках заниматься с театральными актёрами, давать им возможность развиваться в кино. Я стремлюсь научить их специфическим навыкам, необходимым для работы перед камерой, и помогаю адаптироваться к особенностям кинематографической среды. Ведь театр и кино требуют разного подхода к игре, разных темпоритмов и другим технических нюансов. Поэтому важно, чтобы артисты понимали эти различия и могли успешно применять свои навыки в обоих направлениях.

— Какие фильмы или режиссёры оказали наибольшее влияние на ваш стиль и подход к созданию кино?

— Я считаю, что на меня, как на человека, работающего в сфере искусства, очень сильно повлиял Алексей Герман-старший. Он мой любимый кинорежиссёр. Мне особенно нравятся его визуальные решения и тонкая работа с атмосферой. В «Бесконечном апреле» есть определённые отсылки к его творчеству, которые смогут оценить поклонники Германа.

Сейчас я работаю над новым проектом, и, когда пишу сценарий, замечаю, что моё восприятие визуальной составляющей становится всё ближе к стилю Ларса фон Триера. Этот режиссёр, а также Алексей Герман-старший, оказывают на меня сильное влияние и вдохновляют.

— Совсем недавно завершилась реконструкция Нового Молодёжного театра в Нижнем Тагиле. Удалось ли вам посетить театр после ремонта? Может, вы видели фотографии? Если да, то каковы ваши впечатления?

— Меня пригласили на торжественное открытие театра после реконструкции, и я с удовольствием прогулялся по всем помещениям, внимательно осматривая обновлённые пространства. Было невероятно приятно видеть, насколько изменился театр. Когда я работал главным режиссёром, техническое состояние здания оставляло желать лучшего, и то, что Наталия Мозжакова и её команда смогли выдержать все трудности и пройти через этот процесс, делает их настоящими героями. То, как сейчас выглядит театр, заслуживает самых высоких похвал.

Но самое главное — это, конечно, люди, которые там работают. Я счастлив снова их видеть и поддерживаю с ними отличные отношения. Надеюсь, что у нас ещё будет возможность поработать вместе. Например, мне очень хочется восстановить спектакль «Загадочное ночное убийство собаки». Этот спектакль занимает особое место в моём сердце и является одним из любимых в моей карьере.

— Как вы думаете, какое будущее у российской киноиндустрии?

— На развитие российской киноиндустрии я смотрю с большим оптимизмом и не разделяю мнения тех, кто считает, что российского кино не существует. Оно не только существует, но и развивается, причём, на мой взгляд, в весьма позитивном направлении. Взглянув на современную российскую сериальную индустрию, могу сказать, что я буду одним из первых, кто отметит, что сейчас в России выходят очень сильные проекты. Российское кино — это уникальный и особый объект развития, и я вижу своё будущее именно в нём. Моя главная цель — стать неотъемлемой частью этого мира, обладающего огромным потенциалом и полного талантливых людей, которые живут и работают здесь.

Да, есть множество трудностей и проблем, но все они решаемы. Если мне удастся внести свой вклад в решение хотя бы части этих задач, я буду считать это огромной честью.

Напомним, ранее Антон Бутаков был гостем нашего подкаста «Между кем-то и чем-то».