Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор по уголовному делу двух 19-летних поджигателей

Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор в отношении двух 19-летних юношей И. А. Пастухова и С. В. Русских. Оба молодых человека признаны виновными в умышленном уничтожении чужого имущества путём поджога (ч. 2 ст. 167 УК РФ). Они пытались сжечь квартиру 78-летней пенсионерки.

Напомним, в ночь на 1 октября 2024 года в Нижнем Тагиле на улице Красноармейской, 57 произошёл пожар в квартире, в результате которого пострадала 78-летняя пенсионерка и погибла её кошка. По словам сына женщины, злоумышленники залили горючее между входными дверями квартиры.

Ранее сторона обвинения потребовала отправить юношей в колонию общего режима на срок 4 года 11 месяцев, а также выплатить потерпевшей компенсацию в сумме 2,2 млн рублей. На данный момент семьи подсудимых выплатили пенсионерке более 900 тысяч рублей. Она поддержала сторону обвинения в части строгого наказания и настояла на полном возмещении ущерба, пояснив, что от пожара пострадала не только она, но и члены её семьи. Но, сторона защиты была не согласна с требованиями обвинения и настаивала на условном сроке с выплатой компенсацией морального вреда.

Суд назначил обоим наказание в виде лишения свободы сроком 4 года с учётом времени, проведённого под домашним арестом, с отбыванием наказания в колонии общего режима и назначил выплату морального вреда пострадавшей в сумме 1 млн рублей. Виновных арестовали в зале суда. Родители поджигателей поднимут вопрос об апелляции для сокращения срока тюремного заключения. В ходе оглашения приговора адвокаты подсудимых не присутствовали.

«Мы изначально предполагали, что будет реальный срок. Но 4 года – это максимальное наказание. Сейчас мы будем общаться с юристами и поднимем вопрос о сокращении срока. Дали очень много», — пояснили редакции АН «Между строк» родители одного из осуждённых.