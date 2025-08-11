Штрафы за шум от мотоциклов, запрет рекламы услуг по банкротству и порядок совместного воспитания детей. Топ законов, законопроектов и законодательных инициатив за прошедшую неделю по версии АН «Между строк»

2025 год насыщен изменениями во всех сферах законодательства РФ. Мы подготовили топ-5 законопроектов, законов и законодательных инициатив за прошедшую неделю по версии АН «Между строк».

Льготы для студенческих семей

В Госдуме был принят закон о статусе студенческой семьи. Он даст молодым супругам дополнительные льготы. Увеличенные выплаты при рождении ребёнка, компенсацию аренды жилья и льготные ипотечные программы.

Студенческая семья — это союз молодых людей до 35 лет, где хотя бы один является студентом вуза или колледжа, либо воспитывает ребёнка в одиночку, при этом обучаясь.

Штрафы за шум от автомобилей и мотоциклов

В Госдуме в первом чтении принят закон, согласно которому штрафы за шум в ночное время могут вырасти в 10 раз — с 500 до 5000 тысяч рублей. Согласно документу, регионы смогут штрафовать водителей автомобилей и мотоциклов за нарушение покоя граждан ночью.

Также планируется задерживать машины с модифицированными глушителями. Нарушения будут фиксировать с помощью шумомеров с фото-видеокамерами.

Студенты-педагоги

11 августа вступил в силу закон, согласно которому студентов вузов, после третьего курса допустят к преподаванию в школах и вузах.

Это сократит дефицит учителей, а молодые специалисты получат свой первый опыт и с большей вероятностью станут работать по профессии после обучения.

Запрет рекламы услуг по банкротству

В Госдуме принят закон о запрете рекламы услуг по банкротству с обещаниями освобождения от обязательных платежей и ложными утверждениями о государственной системе списания долгов.

При этом бизнес остаётся в легальном поле. Подобные услуги, по мнению парламентариев, следует отрегулировать либо запретить. Такая инициатива уже нашла понимание у ЦБ, осенью пройдёт обсуждение дальнейших шагов.

Порядок совместного воспитания детей

В Госдуму внесён законопроект, который закрепляет в правовом поле порядок совместного воспитания детей после развода супругов.

При расторжении брака суду предстоит рассматривать возможность введение такого порядка, особенно в случаях, когда один из родителей может испытывать трудности в общении с ребёнком.

Также обозначены:

— случаи, когда совместное воспитание невозможно;

— возможность составления соглашения между родителями об условиях совместного воспитания, основание прекращения совместного воспитания;

— полномочия суда по определению графика общения.