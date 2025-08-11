Ветеран труда из села Серебрянка под Нижним Тагилом, которую выселяют из дома, записала видеообращение к Владимиру Путину 

Ветеран труда из села Серебрянка Надежда Рогалёва обратилась к президенту России Владимиру Путину за помощью. В своём видеообращении она рассказала, что со своим мужем, который в настоящее время болен онкологией, всю жизнь прожили в селе Серебрянка, но администрация Нижнего Тагила в судебном порядке хочет их переселить в село Покровское.

«Мы туда ехать не хотим, мы прожили здесь всю жизнь, и старость охота здесь же дожить. Мой отец – ветеран войны, он похоронен здесь вместе с мамой. Внук погиб на СВО, племянник пропал без вести. Владимир Владимирович, вы же сказали, что у вас девиз : “Своих не бросаем”. Так помогите нам, не бросайте нас — пенсионеров. Помогите в трудную минуту, чтобы нас прописали в доме села Серебрянка, а не отселяли в другое село», — заявила в видеообращении пенсионерка.

Как сообщает «КП-Екатеринбург», несколько лет назад дом, в котором Надежда вместе с мужем прописаны, признали аварийным. Сами они с 2007 года проживают в деревянном доме, который относится к Нижнему Тагилу. Занять жилплощадь разрешил глава Серебрянки, так как в доме Рогалёвых обвалился пол. Но документов, которые это подтверждают, у пенсионерки нет. Несмотря на это, Надежда Рогалёва требует прописки в доме и его ремонта.

В мае 2025 года Надежде Рогалёвой сотрудники администрации Нижнего Тагила вместо прописки предложили переезд в квартиру, находящуюся в селе Покровское, в 20 километрах от Нижнего Тагила и в 90 от Серебрянки.

«Надежда Рогалёва и её семья не проживают по улице Советской 18 лет, а фактически проживают по другому адресу. Семье было предложено рассмотреть варианты жилых помещений из маневренного жилищного фонда. Её дочь 29 февраля 2024 года заключила договор найма. Остальные члены семьи отказались и даже не смотрели предложенные варианты. В 2025 году семье была предложена трёхкомнатная квартира в посёлке Покровское-1, в которой были выполнены работы по ремонту. В дальнейшем это жильё можно будет оформить в собственность в порядке бесплатной приватизации и в будущем продать или обменять на другое жилое помещение по своему усмотрению в любом районе города. Но семья отказалась смотреть жильё и переезжать туда», — ранее прокомментировали ситуацию «КП-Екатеринбург» в управлении по учёту и распределению жилья мэрии Нижнего Тагила.