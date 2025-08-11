Тагильчанку оштрафовали за повторный проезд на красный из-за однофамилицы из Санкт-Петербурга 

Женщину-водителя из Нижнего Тагила Татьяну В. оштрафовали на 7,5 тысяч рублей из-за нарушения ПДД однофамилицей из Санкт-Петербурга. По постановлению сотрудника центра автоматизированной фиксации административных правонарушений ГИБДД по Свердловской области на тагильчанку наложили штраф в 7,5 тысяч рублей по части 3 статьи 12.12 КоАП РФ (повторный проезд на запрещающий сигнал светофора).

В суде она подтвердила, что проехала на запрещающий сигнал на одном из перекрёстков Нижнего Тагила, но заявила, что готова нести предусмотренное законом наказание и категорически отрицает повторность нарушения.

«Суд установил, что первое правонарушение совершила женщина с идентичными именем, отчеством, фамилией и датой рождения, но проживающая в Санкт-Петербурге. Несмотря на совпадение практически всех данных, суд установил различия в месте рождения, месте жительства и паспортных данных, а также различия в моделях автомобилей, принадлежащих женщинам», — сообщили в пресс-службе Тагилстроевского районного суда.

Эти несоответствия оказались решающими. Суд принял решение в пользу тагильчанки, так как обвинение основано на ошибочной идентификации личности.

Суд также не оценивал наличие состава административного правонарушения по части 1 статьи 12.12 КоАП РФ (проезд на запрещающий сигнал светофора), поскольку срок давности для привлечения к ответственности истёк.

Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила отменил постановление должностного лица ЦАФАП ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области и прекратил производство по делу ввиду отсутствия в действиях тагильчанки состава правонарушения.

Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано сторонами.