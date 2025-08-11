Свердловская область вошла в топ регионов РФ с наименьшей аварийностью 

Свердловская область вошла в число регионов с низкой аварийностью на дорогах в первом полугодии 2025 года, следует из рейтинга, составленного РИА Новости на основе статистики МВД РФ.

В январе–июне на 100 тысяч единиц автотранспортных средств, включающих легковые и грузовые автомобили, а также автобусы, в регионе пришлось 45,6 ДТП с пострадавшими. Это почти в 2 раза ниже среднероссийского показателя в 92,1 ДТП и позволило области занять 4-е место в рейтинге, уступив лишь Чеченской Республике (13,9), Томской области (38,4) и Ямало-Ненецкому автономному округу (39,3). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество аварий с пострадавшими в Свердловской области снизилось на 9,2%. Число пострадавших в регионе также оказалось ниже общероссийского уровня — 35,1 на 100 тысяч населения против 51,7 по стране.

Самыми аварийными оказались Республика Тыва, где количество ДТП с пострадавшими — почти 380 на 100 тысяч транспортных средств, Костромская область (217,8) и Калмыкия (199,3). В этих же регионах число пострадавших в авариях превышает 100 человек на 100 тысяч населения. Также в некоторых регионах отметили резкий рост аварийности по сравнению с прошлым годом: в Чукотском автономном округе количество аварий с пострадавшими возросло в два раза, почти то же самое произошло в Республике Тыва и Республике Ингушетия.

Однако общее количество ДТП с пострадавшими по стране снизилось на 0,7% и составило 55,9 тысячи. Также по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось число погибших и раненых в авариях — на 2,8% и 1% соответственно.

Ознакомиться с полным рейтингом можно по ссылке: https://ria.ru/20250811/reyting-2034531704.html?in=t