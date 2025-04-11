Как правильно делегировать полномочия? В Нижнем Тагиле в центре «Мой бизнес» пройдёт тренинг для предпринимателей и управленцев

В Нижнем Тагиле в центре «Мой бизнес» 24 и 25 апреля пройдёт тренинг для предпринимателей и управленцев по теме: «Делегирование: решение или проблема?».

На тренинге речь пойдёт о том, что такое управление и почему это так сложно, что важнее в управлении — вдохновение или принуждение, как определить задачи, которые можно, нужно и нельзя делегировать, и как определить людей, которым можно и нужно доверить управление, а которым нельзя. Также будут определены причины, по которым делегирование не работает, и способы это исправить. В завершение тренинга пройдут практические занятия в группах.

Ведёт тренинг кандидат экономических наук, доцент, директор по маркетингу IT-компании «iRidi» Максим Щербинин. Участие в мероприятии бесплатное, необходима регистрация по ссылке https://b24-1qd2tz.bitrix24.site/event_drti_all/?mid=19512.