В Нижнем Тагиле мужчина потерял сознание от приступа прямо в супермаркете, а позже скончался

В Нижнем Тагиле произошёл трагический случай в супермаркете. Мужчина потерял сознание, когда пришёл за продуктами в супермаркет «Пятёрочка», расположенный на Октябрьском проспекте, 12а. Как сообщила АН «Между строк» очевидица произошедшего, посетителю магазина внезапно стало плохо.

«Мужчине лет 60, его сначала трясло, потом он упал. Вызвали скорую, та приехала, медики его в машину забрали, так до сих пор машина на месте стоит. Неизвестно, что там у них происходит», — рассказала женщина.

Прибывшие на место медики забрали мужчину в автомобиль скорой помощи, однако, как отметила очевидица, машина оставалась на месте происшествия в течение длительного времени. Вскоре после этого к супермаркету прибыли сотрудники полиции.

По неподтверждённым данным, мужчина скончался в автомобиле скорой помощи. Причина смерти неизвестна.