В Нижнем Тагиле задержали двух молодых наркозакладчиц из Серова

3 апреля 2024 года сотрудники полиции Нижнего Тагила задержали девушек 17-ти и 18-лет, проживающих в Серове. Они подозреваются в причастности к сбыту наркотических веществ в Нижнем Тагиле.

«6 апреля в суд поступило два ходатайства Следственного комитета об избрании в качестве меры пресечения заключения под стражу в отношении двух бывших студенток Серовского колледжа 17 и 18 лет. Обеим предъявлено обвинение в покушении на сбыт в крупном размере», — сообщили АН «Между строк» в пресс-службе Дзержинского районного суда Нижнего Тагила.

Несовершеннолетней девушке судом была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, тогда как для её совершеннолетней подруги срок задержания был продлён на 72 часа из-за недостатка доказательств. 9 апреля второй девушке также была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.