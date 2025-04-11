Жители Тагилстроевского района жалуются на наркоманов

Подписчица АН «Между строк» поделилась с редакцией видеозаписью, на которой мужчина, очевидно находящийся под действием наркотических препаратов, гуляет по улице Кутузова. На кадрах видно, как мужчина кричит, совершает хаотичные движения и неестественно выгибается.

«Ходит, орёт и пугает детей, да и людей в целом. Мы очень испугались, потому что он выл прямо под нашими окнами, а мы живём на первом этаже, мало ли что ему в голову придёт. Мы бы вызвали скорую или полицию, но пока они приедут, этот уже куда-нибудь уйдёт», — рассказала девушка.

По словам тагильчанки, такое происходит уже не первый раз, а кроме наркоманов в районе собираются и другие маргинальные личности, что вызывает беспокойство не только у неё, но и у других жителей района.