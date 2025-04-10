Под Алапаевском произошло серьёзное ДТП, в котором пострадали 7 человек, включая двоих детей

Сегодня, 10 апреля, около 9 часов утра на 79-м километре дороги Нижняя Салда — Алапаевск произошло ДТП, в результате которого пострадали 7 человек.

По предварительным данным, 49-летний мужчина за рулём Toyota RAV4 выехал на встречную полосу и врезался в Fiat Doblo под управлением 71-летнего водителя. В результате аварии пострадали водители обоих автомобилей, две женщины-пассажирки и два ребёнка. Двое взрослых и один ребёнок находятся в тяжёлом состоянии, самочувствие остальных оценивается как средней тяжести. Все пострадавшие были госпитализированы в Алапаевскую городскую больницу.

На место происшествия в 10:10 был направлен борт санитарной авиации. Вертолёт Ми-8 доставил в Алапаевск комплексную медицинскую бригаду, состоящую из травматологов, хирургов, нейрохирургов и анестезиологов. Также к месту событий была направлена бригада восточного филиала Территориального центра медицины катастроф.

Сотрудники полиции установили личности всех участников происшествия. Движение на участке дороги временно ограничено до одной полосы, регулировкой транспортного потока занимаются экипажи ДПС.

Алапаевская городская прокуратура взяла на контроль проведение доследственной проверки в связи со случившимся. Будет дана оценка законности процессуального решения, принятого органами полиции по результатам доследственной проверки. На месте происшествия проводятся процессуальные действия.

Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости контролировать своё физическое состояние перед поездкой. Управление транспортным средством в утомлённом или болезненном состоянии опасно и недопустимо. Соблюдение правил дорожного движения является залогом безопасности водителей и пассажиров.