«Денег в бюджете куча, а найти подрядчиков не можем». Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев объяснил, почему в городе затормозилось строительство крупных объектов

Несмотря на то, что у администрации Нижнего Тагила выросли финансовые возможности, реализация крупных проектов тормозится. Чиновники заявляют, что дело не в деньгах, а в страхе подрядчиков перед нестабильностью.

«Раньше искали деньги, их не было. Одни долги. Сейчас наоборот, денег в бюджете куча, а найти подрядчиков не можем. Все боятся сейчас брать долгосрочные контракты», — сказал Владислав Пинаев на встрече с депутатами Молодёжной думы.

Он объяснил, что из-за ситуации с ценами на материалы компании боятся заключать долговременные и финансовоёмкие контракты. Так, из-за удорожания стройматериалов по обоюдному согласию сторон был расторгнут контракт на строительство культурно-образовательного центра на Гальянке. В сентябре 2024 года из бюджета было выделено дополнительно 180 млн рублей, конкурсную процедуру на определение нового подрядчика проведут в мае.