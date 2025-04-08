На трассе под Нижним Тагилом в ДТП погиб водитель

Вчера, 7 апреля, вечером на трассе под Нижним Тагилом в районе села Южаково произошла авария. Водитель автомобиля ИЖ-2126 не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево.

Как рассказали АН «Между строк» в Госавтоинспекции Нижнего Тагила, 46-летний мужчина направлялся в сторону села Башкарка и выбрал небезопасную скорость при неблагоприятных погодных условиях, вследствие чего и произошло ДТП.

В результате столкновения водитель и пассажир оказались зажаты в автомобиле, достать их удалось только силами МЧС и муниципальных спасателей с помощью специнструмента. После извлечения 65-летний пассажир был передан медикам скорой помощи и госпитализирован с переломом бедра, а водитель погиб на месте ещё до приезда медиков.

Водитель имел стаж вождения 5 лет, ранее неоднократно нарушал правила дорожного движения и проживал в селе Южаково. Был ли он трезв на момент происшествия, установит экспертиза.