А вы знали? Знаменитый Горбатый мост в Нижнем Тагиле имеет официальное название — мост Металлургов

В 1928 году над островом, образованным на территории завода имени Куйбышева речками Рудянкой и Тагилом, был построен пешеходный деревянный мост, соединивший улицы Рудянскую и Дзержинского (теперь это улица Ломоносова). Мост имел шесть маршей с лестницами, более 150 ступеней и заметный «горб» — возвышение, сделанное для пропуска паровозов под ним. Официального названия у моста не было, и во внутризаводской переписке он значился как «мост над островом». Неофициальное название — Горбатый — дали мосту люди, которые каждый день ходили по нему на работу и с работы.

В 1940 году заводская комиссия обследовала мост и пришла к выводу, что его необходимо заменить. Но начало Великой Отечественной войны отодвинуло реализацию этого плана. Первых три военных года мост поддерживала в удовлетворительном состоянии бригада плотников и дворников, созданная из заводских пенсионеров. Им приходилось не только чистить мост от снега и наледи, заменять доски и ступени, но и укреплять сваи, на которых он был возведён.

В декабре 1943 года на завод имени Куйбышева прибыли представители ГКО (Государственного комитета обороны СССР) и 2-й секретарь Свердловского обкома партии для вручения заводу переходящего Красного знамени за перевыполнение плана минувшего года. Тогда гости обратили внимание руководства завода на изношенное состояние моста и посоветовали заменить его стальным. Весной 1944-го заводчане приступили к разработке проекта нового моста, а в сентябре того же года, после подготовительных работ, приступили к строительству. 6 ноября 1944 года, в канун очередной годовщины Октябрьской революции, новый мост был торжественно открыт.

Открытие моста Металлургов (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://www.visit-tagil.ru/upload/iblock/8d3/Otkrytie_mosta_1944.png)

На заводе ему дали официальное название — мост Металлургов. Любопытно, что мост Металлургов и Горбатый мост — это два разных моста, и не только по конструкции. Мост, построенный осенью 1944 года, возводили не на том же самом месте, а в 20 метрах от того, где стоял старый мост. Но для большинства тагильчан этот факт оказался несущественным, и мост Металлургов унаследовал историю и неофициальное название своего деревянного предшественника.