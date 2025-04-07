Спецпроекты

А вы знали? Знаменитый Горбатый мост в Нижнем Тагиле имеет официальное название — мост Металлургов

07.04.2025 10:01
А вы знали? Знаменитый Горбатый мост в Нижнем Тагиле имеет официальное название — мост Металлургов

В 1928 году над островом, образованным на территории завода имени Куйбышева речками Рудянкой и Тагилом, был построен пешеходный деревянный мост, соединивший улицы Рудянскую и Дзержинского (теперь это улица Ломоносова). Мост имел шесть маршей с лестницами, более 150 ступеней и заметный «горб» — возвышение, сделанное для пропуска паровозов под ним. Официального названия у моста не было, и во внутризаводской переписке он значился как «мост над островом». Неофициальное название — Горбатый — дали мосту люди, которые каждый день ходили по нему на работу и с работы. 

В 1940 году заводская комиссия обследовала мост и пришла к выводу, что его необходимо заменить. Но начало Великой Отечественной войны отодвинуло реализацию этого плана. Первых три военных года мост поддерживала в удовлетворительном состоянии бригада плотников и дворников, созданная из заводских пенсионеров. Им приходилось не только чистить мост от снега и наледи, заменять доски и ступени, но и укреплять сваи, на которых он был возведён. 

В декабре 1943 года на завод имени Куйбышева прибыли представители ГКО (Государственного комитета обороны СССР) и 2-й секретарь Свердловского обкома партии для вручения заводу переходящего Красного знамени за перевыполнение плана минувшего года. Тогда гости обратили внимание руководства завода на изношенное состояние моста и посоветовали заменить его стальным. Весной 1944-го заводчане приступили к разработке проекта нового моста, а в сентябре того же года, после подготовительных работ, приступили к строительству. 6 ноября 1944 года, в канун очередной годовщины Октябрьской революции, новый мост был торжественно открыт. 

Открытие моста Металлургов (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)
(https://www.visit-tagil.ru/upload/iblock/8d3/Otkrytie_mosta_1944.png)

На заводе ему дали официальное название — мост Металлургов. Любопытно, что мост Металлургов и Горбатый мост — это два разных моста, и не только по конструкции. Мост, построенный осенью 1944 года, возводили не на том же самом месте, а в 20 метрах от того, где стоял старый мост. Но для большинства тагильчан этот факт оказался несущественным, и мост Металлургов унаследовал историю и неофициальное название своего деревянного предшественника. 

Мост Металлургов (фото Toshishiro, 2016 г. / фрагмент ориг. изображения / с разрешения автора)

 

 

Copyright
Telegram mstrok.ru
«Вечные бараки» и «кладбище трамваев». Улица Свердлова
«Вечные бараки» и «кладбище трамваев». Улица Свердлова
14.09.2024 13:29
Зимние каникулы в Нижнем Тагиле в XIX и XX веках. Молебны и «полугодичный акт», кино, ёлки, катание на гигантских горках, экскурсии и книги
Зимние каникулы в Нижнем Тагиле в XIX и XX веках. Молебны и «полугодичный акт», кино, ёлки, катание на гигантских горках, экскурсии и книги
08.01.2023 13:17
История Невьянского завода. Часть 1
История Невьянского завода. Часть 1
18.01.2025 13:58
Все материалы из рубрики «Город-лабириНТ»