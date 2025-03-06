А вы знали? В селе Егоршино, известном ныне как ж/д станция и сборный пункт призывников, было крупное месторождение угля, которое сначала входило в систему тагильских заводов, затем его передали в аренду английской компании, а после Октябрьской революции национализировали 

Большинству жителей Свердловской области Егоршино известно прежде всего как железнодорожная станция и место, где находится областной сборный пункт призывников. И мало кто знает, что село Егоршино прославилось на весь Урал и Западную Сибирь своими богатейшими в регионе запасами угля ещё во второй половине XIX века.

История Егоршинских угольных копей началась в 1871 году, когда житель села, крестьянин Василий Скутин, принялся копать яму для питьевого колодца и наткнулся на выход углистого сланца. О своей находке Скутин рассказал управителю Режевского завода, а тот доложил выше по инстанции в правление Верх-Исетских заводов. Уголь в ту пору считался перспективным видом топлива для металлургических заводов, и на место находки была послана небольшая экспедиция, которая обнаружила на глубине 8 саженей (около 17 метров) пласт антрацита толщиной около полутора метров. Правление Верх-Исетских заводов начало разработку этого пласта, в результате которой было добыто почти 2 000 пудов угля отличного качества. Молва о месторождении быстро разнеслась по уральским заводам. Первым на новость отреагировал последний владелец Нижнетагильских заводов Елим Павлович Демидов, который принялся скупать уголь в огромных количествах, а когда открытый пласт иссяк, инициировал и профинансировал разведочные работы в этом районе. На вновь открытых месторождениях угля Демидов заложил шахту «Софья» (названную в честь своей жены), а также начал строить поблизости гидроэлектростанцию. Правда, с началом Первой мировой войны заводчику пришлось остановить работы, а после 1917 года и вовсе свернуть.

С демидовским хозяйством в Егоршино связана забавная история. Когда акционирование заводов Нижнетагильского округа было завершено, а акции распроданы, выяснилось, что Егоршинские угольные копи в реестр акционерного общества не попали, а были переданы в аренду английской угольной компании сроком на 99 лет. Новые владельцы нижнетагильских заводов не смогли запустить производство, так как подвоз угля из Егоршино прекратился, а Луньевские угольные шахты истощились. Пока велись переговоры с англичанами, грянула Октябрьская революция, и всё демидовское хозяйство было национализировано.

31 августа 1935 года село включается в состав рабочего посёлка им. Артёма. 4 декабря 1938 года село Егоршино и рабочий посёлок им. Артёма были объединены в город районного подчинения Артёмовский.

В советский период разработка Егоршинских угольных копей продолжилась, и было открыто ещё пять месторождений, из которых до 1975 года добыли 11,4 млн тонн угля. В 1976 году Егоршинские угольные копи были законсервированы, однако в недрах ещё оставалось более 21 млн тонн угля.

Строительство Егоршинской ГРЭС (фото неизв. авт., 1922 г. / общ. достояние)

Демидовскую гидроэлектростанцию достроили в 1923 году, а через четыре года она была включена в единую энергосистему Урала, после чего проработала ещё 80 лет.

© 2025. Д. Г. Кужильный для АН «Между строк»