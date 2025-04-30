А вы знали? Вагонка могла стать отдельным городом

Люди старшего поколения наверняка помнят, что в 1970-х годах на письмах и открытках, которые приходили на Вагонку, кроме названия города и домашнего адреса, отправители писали ещё и «УВЗ». Всё дело в том, что Дзержинский район до 1937 года считался отдельным населённым пунктом — посёлком Вагонстрой. За период строительства УВЗ в районе появилось много улиц, названия которых были точно такими же, как в Нижнем Тагиле: Заводская, Свердлова, Карла Маркса, Ленина, Советская. После того как посёлок Вагонстрой был включён в состав Нижнего Тагила, почтальоны начали путаться при доставке корреспонденции: ведь никто не мог угадать, например, какую улицу Карла Маркса имел ввиду отправитель — бывшую Шамина в центре города или улицу Карла Маркса в Дзержинском районе, которую сейчас мы привыкли называть улицей Энтузиастов. Поэтому было решено: при написании почтового адреса перед названием улицы делать пометку «Дзержинский район» или просто «УВЗ». Это правило продержалось до введения в стране почтовых индексов.

За то, чтобы посёлок Вагонстрой получил статус отдельного города, ратовал Народный комиссар тяжёлой промышленности СССР Григорий Орджоникидзе, в чьём ведении находилось строительство УВЗ. Он был убеждён, что таким образом будет проще контролировать финансовые потоки, выделяемые правительством на развитие производства, строительство жилья и дорог. В подтверждение своей правоты он приводил примеры промышленных агломераций Донбасса, где при каждом предприятии строился небольшой город или посёлок городского типа. Но в 1936 году, узнав о том, что директор УВЗ Лазарь Марьясин обвиняется в растрате государственных средств, Орджоникидзе изменил своё мнение и уже не возражал против включения Вагонстроя в состав Нижнего Тагила.

Вторая попытка сделать Вагонку отдельным городом была предпринята в 1947 году, когда в кулуарах власти заговорили о том, что танковый завод № 183 не будет возвращён в Харьков. Тогда член Политбюро ЦК ВКП(б) и будущий глава Совета Министров СССР Георгий Маленков предложил создать из Дзержинского района Нижнего Тагила закрытый город по типу создаваемого под Нижней Турой «Свердловска-45», где бы производились новые виды танков. Предложение поддержали в Министерстве обороны, и оно трижды рассматривалось правительством СССР. Но предложение Маленкова предусматривало сворачивание вагонного производства на УВЗ и перевод его на Алтай, что не устраивало большинство членов правительства. В конце концов, было решено оставить на УВЗ оба производства — вагонное и танковое, и об отделении Вагонки от Нижнего Тагила забыли.