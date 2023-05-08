Кровавое воскресенье. Прошло 30 лет со дня трагедии на Театральной площади в Нижнем Тагиле

Празднования, посвящённые Дню Победы, воспринимаются двумя последними поколениями тагильчан как событие привычное, само собой разумеющееся. Этого дня ждут практически все горожане, к нему готовятся задолго и с удовольствием принимают участие в предпраздничных спортивных и культурных мероприятиях. А пройти в колонне «Бессмертного полка» для многих тагильчан стало делом чести.



Фото: Д. Кужильный, 2015 г. / с разрешения автора



Эта акция, которую везде стараются представить как «наиболее удачную форму патриотического воспитания в новейшей истории России», зародилась много лет назад, в 1965 году. Инициаторами её стали ученики выпускных классов и преподаватели нескольких школ Новосибирска. Тогда мероприятие было посвящено 20-летию Великой Победы, было замечено в Москве и получило широкое освещение в прессе.

Однако в то время инициатива новосибирских школьников не нашла должной поддержки в обществе. С одной стороны, не постарались идеологи партии и комсомола, хотя некоторая работа в этом направлении велась. С другой стороны, в те годы вопросы сохранения памяти об участниках Великой Отечественной не стояли так остро, как в наши дни. Тогда живых фронтовиков было ещё много, они были окружены вниманием общества и государства. В те годы никто не сносил памятники павшим воинам, не пытался переписывать историю, не позволял себе кощунственных выпадов в адрес солдат-победителей, а потому акций, подобных «Георгиевской ленточке» или «Бессмертному полку», проводить не было нужды: почитание памяти погибших было у миллионов советских людей на генетическом уровне.

К слову, в Нижнем Тагиле инициативу новосибирцев поддержали: в 1960–1970-х годах коллективы некоторых школ, училищ и техникумов выходили 9 мая на митинги и шествия с портретами учеников, преподавателей или просто своих родственников, погибших на фронтах Великой Отечественной. Эти акции были разовыми и непостоянными и вскоре растворились в официозе.

Вспомнили о «Бессмертном полке» в 2004 году в Прокопьевске и Новокузнецке. А через три года к акции присоединилась Тюмень. В 2009-м акция вернулась в Новосибирск и прошла ещё в двух десятках городов России. На этом этапе инициаторами мероприятия выступили региональные советы ветеранов. Официальной же датой рождения «Бессмертного полка» считается 9 мая 2012 года, когда во время празднования Дня Победы по улицам Томска прошли более 6 тысяч человек, которые несли в руках портреты своих родственников, воевавших на фронтах Великой Отечественной. На Средний Урал акция пришла в 2013 году и вскоре стала очень популярной.

Что касается самой даты, 9 мая, вопреки утверждениям адептов альтернативной истории, праздник был установлен указом Президиума Верховного совета СССР от 8 мая 1945 года «Об объявлении 9 мая праздником Победы». В 1946 и 1947 годах День Победы был нерабочим, но в 1948-м выходной с 9 мая был перенесён на Новый год, и вплоть до 1965 года этот день считался рабочим. В те годы официальные праздничные мероприятия ограничивались торжественными вечерами и статьями в прессе. Военные парады также не проводились. Впрочем, отмечать День Победы советским людям никто не запрещал. По окончании рабочего дня люди собирались в квартирах или дворах за столами, накрытыми вскладчину, пели песни военных лет, вспоминали пережитые трудности.

Положение изменилось после выхода указа ПВС СССР от 26 апреля 1965 года, который объявлял 9 мая нерабочим днём. Тогда, в 20-ю годовщину Победы, был проведён первый военный парад и торжественный приём в Кремлёвском дворце съездов. Тогда же начала складываться традиция посвящать празднику трудовые победы, приурочивать к 9 мая пуск предприятий или открытие социальных объектов. Например, в Нижнем Тагиле годовщине Великой Победы был посвящён ввод в строй механосборочного цеха КРЗ, ко Дню Победы были открыты мемориалы на площади Горняков, на площади перед Высокогорским механическим заводом, на площади Славы, на Руднике им. III Интернационала, на Тагилстрое, в населённых пунктах Пригородного района.

С 1975 года в этот день в шествиях и манифестациях стали принимать участие учащиеся школ, училищ, техникумов и вузов.

Мероприятия, посвящённые Дню Победы, начали организовывать в нашем городе уже в первые послевоенные годы. На заводах проходили митинги, в районах города устраивались концерты, спортивные состязания, в кинотеатрах шли показы документальных и художественных фильмов.



Празднование Дня Победы у центрального клуба УВЗ, 1949 г. (фото неизв. автора / фрагмент риг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/tagil-nasha-vagonka//24-CENTRALNYJ-KLUB-VAGONOSTROITELEJ-9-MAJa-1949-GOD.jpg)



А первое торжественное шествие трудящихся и ветеранов Нижнего Тагила прошло 9 мая 1965 года, когда вся страна с размахом отмечала 20-летие Великой Победы. Тогда же в тагильском небе впервые прогремел праздничный салют. Поначалу шествия проходили по круглым датам — раз в 10 лет, затем раз в пять лет и наконец стали ежегодными.



9 мая 1995 года в Нижнем Тагиле (фото Геннадия Инишева / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru/wp-content/gallery/jubilejnye-majskie-i-nojabrskie-demonstracii//50-let-pobedy-Inishev-..jpg)



Военная техника впервые появилась на параде Победы в Нижнем Тагиле в 1985 году, когда по улицам города прошёл танк Т-34 — тот самый, что был установлен перед центральной проходной УВЗ. Появление легендарной боевой машины на празднике стало главным событием Дня Победы в тот год.

Т-34 на главной улице города 9 мая 1985 года (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения) (https://wp.tagil-press.ru/wp-content/gallery/jubilejnye-majskie-i-nojabrskie-demonstracii//2_9-maja-1985-god.-.jpg) Т-34 на главной улице города 9 мая 1985 года (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения) (https://wp.tagil-press.ru/wp-content/gallery/jubilejnye-majskie-i-nojabrskie-demonstracii//9-maja-1985-god.-2.jpg)

В дальнейшем количество военной техники на городских парадах только росло. Вслед за «тридцатьчетвёркой» по главной улице города прошли БТРы, танки Т-72 и Т-90 и даже БМПТ — боевая машина поддержки танков.

Смотр военной техники на параде в честь Дня Победы, 2005 г. (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения) (https://wp.tagil-press.ru/wp-content/gallery/jubilejnye-majskie-i-nojabrskie-demonstracii//60-kopija.jpg) Смотр военной техники на параде в честь Дня Победы, 2015 г. (фото Д. Кужильного / с разрешения автора) Смотр военной техники на параде в честь Дня Победы, 2015 г. (фото Д. Кужильного / с разрешения автора)

Неотъемлемой частью торжеств в честь Дня Победы стали спортивные и спортивно-технические мероприятия. Это и легкоатлетическая эстафета, и велогонки, и выступления авиамоделистов, которые проводились в центре города: на проспекте Ленина, улице Горошникова, Театральной площади и на спуске к набережной городского пруда.



Выступление авиамоделистов на Театральной площади 9 мая (фото неизв. автора, 1960-е гг. / фрагмент ориг изображения)

(http://historyntagil.ru/history/images_history/2016_113.jpg)



В 1980-х годах традиционными на 9 мая стали демонстрационные прыжки парашютистов и полёты над центром города самолётов Нижнетагильского аэроклуба. Происходили они не каждый год, и программы выступлений лётчиков и парашютистов зависели от погодных условий. Даже в ясную погоду мероприятие могли отменить, если над городом поднимался ветер средней силы. Хотели отменить полёты и 30 лет назад — 9 мая 1993 года.

Тот воскресный день выдался тёплым, ясным и безветренным. После шествия, посвящённого 48-й годовщине Победы, началась легкоатлетическая эстафета. На Театральной площади собралось множество людей: объявленная заранее программа празднования Дня Победы обещала много интересного, в том числе демонстрационные полёты лётчиков Нижнетагильского авиаклуба. Но эстафета завершилась, а полёты всё не начинались. В толпе прошёл слух, что их не будет из-за предупреждения синоптиков о надвигающейся непогоде. Часть людей, пришедших на площадь с детьми только ради того, чтобы посмотреть на авиашоу, направилась по домам или в Парк имени Бондина, где ожидалась большая концертная и развлекательная программа. И всё-таки самолёты появились над городским прудом. Оставшиеся на площади зрители увидели, как в небе над спуском к набережной пролетел один самолёт Як-52, за ним другой. Самолёты пронеслись в сторону горно-металлургического техникума, и только вслед за ними появился третий Як-52 с бортовым номером 135. Собравшиеся замахали руками, приветствуя пилота, как вдруг самолёт стал резко снижаться, упал на землю, загорелся и проехал около 50 метров в толпе людей.

Катастрофа на Театральной площади 9 мая 1993 года (фото Геннадия Инишева / фрагмент ориг. изображения) (https://wp.tagil-press.ru/wp-content/gallery/tragicheskaja-aviakatastrofa-9-maja-voskresene-1993-g//i-1.jpg) Катастрофа на Театральной площади 9 мая 1993 года (фото Геннадия Инишева / фрагмент ориг. изображения) (https://wp.tagil-press.ru/wp-content/gallery/tragicheskaja-aviakatastrofa-9-maja-voskresene-1993-g//i-8.jpg) Катастрофа на Театральной площади 9 мая 1993 года (фото Геннадия Инишева / фрагмент ориг. изображения) (https://wp.tagil-press.ru/wp-content/gallery/tragicheskaja-aviakatastrofa-9-maja-voskresene-1993-g//i-15.jpg)

Катастрофа на Театральной площади, которую СМИ назвали «кровавым воскресеньем», унесла жизни 19 человек, в том числе восьми детей. Ещё 17 были госпитализированы. Управлявший самолётом лётчик Александр Данилов тоже погиб. В «Википедии» написано, что в самолёте были два члена экипажа и оба они погибли, но эта информация не соответствует действительности. Александр Данилов один управлял разбившимся Як-52. В городе был объявлен траур с 11 по 13 мая и открыт специальный счёт в банке для помощи пострадавшим и семьям погибших.



Лётчик А. Л. Данилов, управлявший самолётом 135 9 мая 1993 г. (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru/wp-content/gallery/tragicheskaja-aviakatastrofa-9-maja-voskresene-1993-g//Upravljal-samoletom-32-letnij-letchik-instruktor-Nizhnetagilskogo-aviasportkluba-Aleksandr-Danilov.jpg)



Тагильчане были шокированы случившимся. Началось следствие, в ходе которого выяснилось, что пилоты Нижнетагильского аэроклуба должны были совершать полёты и демонстрировать фигуры высшего пилотажа исключительно над акваторией городского пруда, залетать в створ Театральной площади было категорически запрещено в соответствии со всеми инструкциями и регламентами. Вскоре появилась информация, что изменил схему и маршрут полётов исполняющий обязанности начальника аэроклуба Фёдор Бушма.



Руководитель полётов 9 мая 1993 г. Ф. Ф. Бушма (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru/wp-content/gallery/tragicheskaja-aviakatastrofa-9-maja-voskresene-1993-g//11.jpg)



Судебный процесс прошёл осенью 1994 года и продолжался две недели. В зале присутствовали 30 потерпевших и 27 свидетелей. В ходе судебного заседания было установлено, что Фёдор Бушма не имел специального допуска для проведения подобных мероприятий и самовольно изменил программу полётов, перенеся их с акватории городского пруда на Театральную площадь. Кроме того, он не выполнил распоряжение главкома войск ПВО, запрещающее авиашоу в те праздничные дни, а также проигнорировал запрет на проведение полётов 9 мая со стороны заместителя председателя облсовета Российской оборонной спортивно-технической организации (РОСТО).

В последний день судебного процесса Ф. Ф. Бушма был признан виновным в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта по ч. 1 ст. 85 Уголовного кодекса РФ и осуждён на шесть лет лишения свободы в колонии-поселении. Специальным приказом областного Совета РОСТО деятельность Нижнетагильского аэроклуба была приостановлена, а также издано распоряжение, запрещающее проведение праздничных авиашоу в городской черте по всей области.

Год спустя на пожертвования тагильчан при участии местных предприятий и бизнесменов в сквере близ Театральной площади, в том месте, где самолёт ударился о землю, был установлен памятник жертвам катастрофы 9 мая 1993 года.



Фото Тимофея Дубинина / фрагмент ориг. изображения

(https://wp.tagil-press.ru/wp-content/gallery/tragicheskaja-aviakatastrofa-9-maja-voskresene-1993-g//1_Tragedija-proizoshedshaja-na-Teatralnoj-ploshhadi-

9-maja-1993-goda-stala-Krovavym-voskresenem-v-istorii-goroda..jpg)



Первое время городская администрация старалась не вспоминать о трагедии. Во время празднования Дня Победы на следующий год власти даже не объявили минуту молчания в память о погибших на Театральной площади. Только в 1999 году глава города в интервью одной из тагильских радиостанций извинился перед горожанами за происшествие шестилетней давности.

Позднее в мэрии появилась традиция возложения цветов к памятнику жертвам катастрофы.

(с) 2023. Дмитрий Кужильный для АН «Между строк»