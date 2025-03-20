«Обеспечить наличие в торговой сети достаточного количества абонентских громкоговорителей». Радио в Нижнем Тагиле появилось в 1928 году, и к 1940 году в городе было уже 10 000 радиоточек 

20 марта 1929 года заведующий городской радиостанцией Отто Больсен доложил на заседании исполкома Городского Совета о том, что с 16 по 19 марта в ста квартирах тагильчан появились радиоточки.

Городское радио Нижнего Тагила заработало 13 апреля 1928 года, когда в эфир вышел первый выпуск радиогазеты. Этот эфир был пробным. Сразу радиофицировать весь город не было ни технической возможности, ни денег. Радиофикацию решили проводить поэтапно. Сначала трансляционные радиоточки появились на металлургическом заводе, ВМЗ, ВЖР, в клубе имени Кропоткина и в клубе «Металлист». Затем, с сентября по декабрь 1928 года, проводное радио появилось в Совете народных депутатов, рабочем клубе Высокогорского железного рудника и на железнодорожном вокзале. Кроме того, было проложено более 10 километров провода, что давало возможность в ближайшем будущем подключить около 500 радиоточек на Ключах, Гальянке и на Вые. Так же были собраны два резервных передатчика, которые установили в радиостудии на улице Карла Маркса.

Дом, где в 1920-30-х гг. находилась городская радиостудия (фото А. Ф. Кожевникова / фрагмент ориг. изображения)

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В январе и феврале 1929 года к радиотрансляционной линии было подключено 48 точек в частных домах и учреждениях. В то же время в докладной записке заведующего радиостанцией в адрес исполкома Горсовета указывалось, что массовой радиофикации города препятствует ряд факторов, в первую очередь отсутствие в свободной продаже трансляционных громкоговорителей.

Отто Больсен предлагал завезти в магазины Нижнего Тагила не менее 700 громкоговорителей, что позволило бы к 1 мая 1929 года подключить к радиотрансляционной линии до 300 радиоточек.

По итогам заседания исполком городского Совета принял постановление, в котором говорилось: «Признать работу городской радиостанции и лично тов. Больсена удовлетворительной. Обязать директора горпромторга тов. Перова обеспечить наличие в торговой сети достаточного количества абонентских громкоговорителей до 30 апреля с. г. Рассмотреть предложение городского комитета комсомола о радиофикации десяти школ Н. Тагила. Утвердить бюджет городской радиостанции на текущий год».

К середине следующего года в городе к трансляционной сети было подключено 1200 абонентов и радиофицированы городской парк, пять школ, две больницы. Также около ста радиоточек появились в совучреждениях и на малых предприятиях Нижнего Тагила.

К 1940 году в городе действовало 12 радиоузлов и 10 000 радиоточек. Ежедневно в городе работали две радиостанции: городское радио и радио «Уралвагонстроя». Кроме трансляции собственных радиопрограмм и ретрансляции передач Всесоюзного радио по проводам, в городе так же осуществлялся приём и ретрансляция в эфир трёх радиостанций: Первого Всесоюзного радио (1-я программа Всесоюзного радио), радио имени Коминтерна — в диапазоне длинных и средних волн, а также «Радио Урала» из Свердловска.