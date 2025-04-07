В Нижнем Тагиле 77-летняя женщина водитель сбила пешехода на зебре

ДТП произошло 7 апреля 2025 года около 11:30 ​на регулируемом пешеходном переходе у дома № 97 по улице Газетной. 77-летняя водитель автомобиля Renault Sandero, следуя со стороны улицы Газетной в сторону проспекта Мира, у дома № 97 совершила наезд на 51-летнюю тагильчанку, которая переходила через дорогу по пешеходному переходу.

​В результате ДТП​ женщина получила травмы различной степени тяжести и была доставлена в ​ Демидовскую городскую больницу для оказания медицинской помощи.

«Автомобилем Renault Sandero управляла женщина, проживающая в Нижнем Тагиле, со стажем управления транспортным средством категории “B” ​ — 27 лет. В течение 2025 года к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекалась, в отношении водителя составлен административный материал по ст. 12.18 КоАП РФ (непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения). По факту случившегося водитель пояснила, что двигалась в прямом направлении, увидела, что для неё загорелся запрещающий сигнал светофора, начала тормозить, но автомобиль не останавливался, вследствие чего произошел наезд», — сообщили в отделе пропаганды Госавтоинспекции Нижнего Тагила.

На месте аварии работали сотрудники Госавтоинспекции, которые осмотрели место происшествия и транспортное средство. Водитель прошел тест на алкоголь, результаты которого показали, что он трезв.

Кроме того, инспекторы дорожного надзора обследовали участок, где произошла авария, и не выявили неудовлетворительных условий дорожного движения. По факту ДТП проводится проверка.